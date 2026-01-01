انشر MeTube بنقرة واحدة.
واجهة ويب ذاتية الاستضافة لتحميل الفيديوهات من يوتيوب وأكثر من 1,000 موقع آخر عبر yt-dlp.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MeTube
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MeTube
MeTube هو واجهة أمامية قائمة على المتصفح لـ yt-dlp تتيح لك تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب وأكثر من 1000 منصة أخرى من أي جهاز دون تثبيت برامج. يدعم اختيار الجودة حتى 4K، واستخراج الصوت فقط إلى MP3، وتنزيل قوائم التشغيل والقنوات، وقائمة انتظار تنزيل في الوقت الفعلي مع تتبع التقدم — كل ذلك من واجهة نظيفة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة.
الاستضافة الذاتية لـ MeTube على خادم VPS الخاص بك تعني أن التنزيلات تعمل بسرعات مراكز البيانات، ويتم تخزين الملفات على جانب الخادم لاسترجاعها لاحقًا، وتستمر الخدمة في العمل مع تغير المنصات — بشكل مستقل عن إضافات المتصفح التي تتعطل أو أدوات التنزيل التجارية التي تفرض قيودًا على الجودة وتتطلب حسابات.
الميزات الرئيسية لـ MeTube
أكثر من 1,000 موقع مدعوم
تنزيل من YouTube و Vimeo و Twitch و SoundCloud، وأكثر من ألف منصة أخرى للفيديو والصوت.
جودة حتى 4K
اختر الدقة والتنسيق الدقيق الذي تحتاجه، بما في ذلك استخراج الصوت فقط إلى MP3 أو تنسيقات أخرى.
تنزيلات قوائم التشغيل
ضع قائمة تشغيل كاملة أو قناة في قائمة الانتظار للتنزيل دفعة واحدة ودع الخادم يعالجها في الخلفية.
الوصول القائم على المتصفح
لا حاجة لبرنامج عميل — قم بإدارة التنزيلات من أي هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر باستخدام متصفح ويب.
سرعات تنزيل مركز البيانات
تعمل التنزيلات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بسرعة النطاق الترددي الكامل للخادم، مما يحرر جهازك المحلي واتصال الإنترنت.
لماذا تشغّل MeTube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."