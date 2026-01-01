FUXA هي منصة SCADA/HMI/لوحة تحكم مفتوحة المصدر مبنية بالكامل للويب. يعمل محرر السحب والإفلات في المتصفح، بحيث يمكن للمهندسين تصميم محاكاة المصانع ولوحات التحكم وشاشات المشغلين دون تثبيت أدوات احتكارية — وتظهر نفس الشاشات على أي جهاز مزود بمتصفح.

تُبقي استضافة FUXA ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات العلامات وملفات المشروع وبيانات اعتماد الجهاز داخل البنية التحتية التي تتحكم بها، وهو أمر مهم لبيئات التشغيل (OT) حيث نادرًا ما تكون SCADA المستضافة سحابيًا خيارًا. تأتي بيئة تشغيل Node.js مع برامج تشغيل أصلية لـ Modbus وSiemens S7 وOPC-UA وBACnet وMQTT وEthernet/IP، بحيث يمكنها التواصل مع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) والأجهزة الميدانية الموجودة دون الحاجة إلى بوابات إضافية.