انشر FUXA بنقرة واحدة.
برنامج SCADA/HMI مفتوح المصدر ومستند إلى الويب لتصميم تصورات العمليات في الوقت الفعلي والاتصال بالأجهزة الصناعية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FUXA
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FUXA
FUXA هي منصة SCADA/HMI/لوحة تحكم مفتوحة المصدر مبنية بالكامل للويب. يعمل محرر السحب والإفلات في المتصفح، بحيث يمكن للمهندسين تصميم محاكاة المصانع ولوحات التحكم وشاشات المشغلين دون تثبيت أدوات احتكارية — وتظهر نفس الشاشات على أي جهاز مزود بمتصفح.
تُبقي استضافة FUXA ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات العلامات وملفات المشروع وبيانات اعتماد الجهاز داخل البنية التحتية التي تتحكم بها، وهو أمر مهم لبيئات التشغيل (OT) حيث نادرًا ما تكون SCADA المستضافة سحابيًا خيارًا. تأتي بيئة تشغيل Node.js مع برامج تشغيل أصلية لـ Modbus وSiemens S7 وOPC-UA وBACnet وMQTT وEthernet/IP، بحيث يمكنها التواصل مع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) والأجهزة الميدانية الموجودة دون الحاجة إلى بوابات إضافية.
الميزات الرئيسية لـ FUXA
محرر قائم على الويب
تصميم شاشات SCADA ولوحات المعلومات والإنذارات مباشرة في المتصفح باستخدام محرر السحب والإفلات — لا توجد حاجة لأدوات هندسية خاصة بنظام Windows فقط.
بروتوكولات صناعية
تربط برامج التشغيل الأصلية لـ Modbus RTU/TCP و Siemens S7 و OPC-UA و BACnet IP و MQTT و Ethernet/IP نظام FUXA بوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) والأجهزة الميدانية مباشرةً.
وسوم في الوقت الحقيقي
اربط العناصر التي تظهر على الشاشة بعلامات الأجهزة الحية وشاهد تحديث القيم في الوقت الفعلي مع دعم المؤرخ المدمج للاتجاهات والتقارير.
الإنذارات والأحداث
قم بتكوين تنبيهات تعتمد على العتبات مع مسارات عمل الإقرار، واحتفظ بسجل للأحداث للتدقيق وتحليل ما بعد الحوادث.
رسومات قائمة على SVG
تحافظ رسومات المتجهات القابلة للتطوير على وضوح الرسوم التوضيحية على أي حجم شاشة، بدءًا من واجهات HMI للمشغلين وصولاً إلى لوحات المعلومات الكبيرة للمراقبة على جدار غرفة التحكم.
منطق قابل للبرمجة
أضف منطق JavaScript مخصصًا للتعامل مع العمليات الحسابية والتحويلات والسلوك الشرطي دون إعادة بناء التطبيق.
لماذا تشغّل FUXA على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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