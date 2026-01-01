انشر Open Dronelog بنقرة واحدة.
محلل مستضاف ذاتيًا لسجلات طيران طائرات DJI و Litchi بدون طيار مع خرائط ثلاثية الأبعاد ورسوم بيانية للقياس عن بعد وتقارير طيران قابلة للطباعة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Open Dronelog
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Open Dronelog
Open Dronelog هو محلل سجلات طيران الطائرات بدون طيار مفتوح المصدر يستورد صادرات DJI و Litchi و Airdata إلى قاعدة بيانات DuckDB محلية ويعرضها من خلال لوحة تحكم ويب تفاعلية. على عكس الخدمات السحابية التي تقيد سجل طيرانك بالاشتراكات أو حدود التحميل، تبقى كل رحلة ورقم تسلسلي للبطارية وعينة بيانات القياس عن بعد على الخادم الخاص بك، وتُجرى التحليلات محليًا مع تقليل حجم العينات تلقائيًا لمجموعات البيانات الكبيرة جدًا.
تُبقي استضافة Open Dronelog ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مسارات الطيران التي يمكن تحديد الهوية الشخصية منها، والأرقام التسلسلية للطائرات بدون طيار، وسجل البطارية تحت سيطرتك الكاملة. يمكنك مزامنة السجلات تلقائيًا من مجلد مثبت، وإنشاء تقارير تنظيمية قابلة للطباعة بحجم A4 للسلطات، ومشاركة نسخة واحدة عبر فريق طائرات بدون طيار بأكمله دون رسوم لكل طيار.
الميزات الرئيسية لـ Open Dronelog
استيراد السجلات متعددة التنسيقات
استيراد ملفات DJI .txt، وLitchi CSV، وصادرات Airdata مع الكشف التلقائي عن الوحدات، وإلغاء التكرار الذكي، ومكونات إضافية اختيارية لمحلل الطرف الثالث.
خرائط الطيران التفاعلية
إعادة تشغيل الرحلات الجوية على خريطة ثلاثية الأبعاد مع طبقات قابلة للتحديد مثل الأقمار الصناعية، أو الطبوغرافية، أو خرائط OpenStreetMap، وتحكم متغير في السرعة، وتصور مباشر لعصا التحكم عن بعد (RC).
مخططات القياس عن بعد
رسوم بيانية متزامنة قابلة للتكبير بالسحب للارتفاع، السرعة، فولتية خلايا البطارية، الموقف، إشارة التحكم عن بعد (RC)، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والمسافة إلى نقطة الإقلاع لكل رحلة.
تتبع صحة البطارية
تساعدك أعداد دورات الشحن لكل بطارية، وسجل سعة الشحن الكامل، واتجاهات دقائق الاستخدام على اكتشاف التدهور قبل أن تفشل البطارية أثناء الطيران.
تقارير الرحلات القابلة للطباعة
إنشاء تقارير HTML قابلة للتكوين بحجم A4 مع مجموعات حقول قابلة للتحديد وبيانات الطقس وتجميع يومي، والتي تُطبع مباشرة إلى PDF للجهات الرسمية.
التخزين المحلي أولاً
جميع الرحلات موجودة في قاعدة بيانات DuckDB محلية مع إمكانية التصدير بصيغ CSV و JSON و GPX و KML بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي والاستعادة الكاملين — لا يلزم التحميل السحابي.
لماذا تشغّل Open Dronelog على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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