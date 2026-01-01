Open Dronelog هو محلل سجلات طيران الطائرات بدون طيار مفتوح المصدر يستورد صادرات DJI و Litchi و Airdata إلى قاعدة بيانات DuckDB محلية ويعرضها من خلال لوحة تحكم ويب تفاعلية. على عكس الخدمات السحابية التي تقيد سجل طيرانك بالاشتراكات أو حدود التحميل، تبقى كل رحلة ورقم تسلسلي للبطارية وعينة بيانات القياس عن بعد على الخادم الخاص بك، وتُجرى التحليلات محليًا مع تقليل حجم العينات تلقائيًا لمجموعات البيانات الكبيرة جدًا.

تُبقي استضافة Open Dronelog ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مسارات الطيران التي يمكن تحديد الهوية الشخصية منها، والأرقام التسلسلية للطائرات بدون طيار، وسجل البطارية تحت سيطرتك الكاملة. يمكنك مزامنة السجلات تلقائيًا من مجلد مثبت، وإنشاء تقارير تنظيمية قابلة للطباعة بحجم A4 للسلطات، ومشاركة نسخة واحدة عبر فريق طائرات بدون طيار بأكمله دون رسوم لكل طيار.