خصم يصل إلى 69% على Open Dronelog

انشر Open Dronelog بنقرة واحدة.

محلل مستضاف ذاتيًا لسجلات طيران طائرات DJI و Litchi بدون طيار مع خرائط ثلاثية الأبعاد ورسوم بيانية للقياس عن بعد وتقارير طيران قابلة للطباعة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Open Dronelog بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Open Dronelog

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Open Dronelog

Open Dronelog هو محلل سجلات طيران الطائرات بدون طيار مفتوح المصدر يستورد صادرات DJI و Litchi و Airdata إلى قاعدة بيانات DuckDB محلية ويعرضها من خلال لوحة تحكم ويب تفاعلية. على عكس الخدمات السحابية التي تقيد سجل طيرانك بالاشتراكات أو حدود التحميل، تبقى كل رحلة ورقم تسلسلي للبطارية وعينة بيانات القياس عن بعد على الخادم الخاص بك، وتُجرى التحليلات محليًا مع تقليل حجم العينات تلقائيًا لمجموعات البيانات الكبيرة جدًا.

تُبقي استضافة Open Dronelog ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مسارات الطيران التي يمكن تحديد الهوية الشخصية منها، والأرقام التسلسلية للطائرات بدون طيار، وسجل البطارية تحت سيطرتك الكاملة. يمكنك مزامنة السجلات تلقائيًا من مجلد مثبت، وإنشاء تقارير تنظيمية قابلة للطباعة بحجم A4 للسلطات، ومشاركة نسخة واحدة عبر فريق طائرات بدون طيار بأكمله دون رسوم لكل طيار.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Open Dronelog

استيراد السجلات متعددة التنسيقات

استيراد ملفات DJI .txt، وLitchi CSV، وصادرات Airdata مع الكشف التلقائي عن الوحدات، وإلغاء التكرار الذكي، ومكونات إضافية اختيارية لمحلل الطرف الثالث.

خرائط الطيران التفاعلية

إعادة تشغيل الرحلات الجوية على خريطة ثلاثية الأبعاد مع طبقات قابلة للتحديد مثل الأقمار الصناعية، أو الطبوغرافية، أو خرائط OpenStreetMap، وتحكم متغير في السرعة، وتصور مباشر لعصا التحكم عن بعد (RC).

مخططات القياس عن بعد

رسوم بيانية متزامنة قابلة للتكبير بالسحب للارتفاع، السرعة، فولتية خلايا البطارية، الموقف، إشارة التحكم عن بعد (RC)، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والمسافة إلى نقطة الإقلاع لكل رحلة.

تتبع صحة البطارية

تساعدك أعداد دورات الشحن لكل بطارية، وسجل سعة الشحن الكامل، واتجاهات دقائق الاستخدام على اكتشاف التدهور قبل أن تفشل البطارية أثناء الطيران.

تقارير الرحلات القابلة للطباعة

إنشاء تقارير HTML قابلة للتكوين بحجم A4 مع مجموعات حقول قابلة للتحديد وبيانات الطقس وتجميع يومي، والتي تُطبع مباشرة إلى PDF للجهات الرسمية.

التخزين المحلي أولاً

جميع الرحلات موجودة في قاعدة بيانات DuckDB محلية مع إمكانية التصدير بصيغ CSV و JSON و GPX و KML بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي والاستعادة الكاملين — لا يلزم التحميل السحابي.

لماذا تشغّل Open Dronelog على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ابدأ الآن
انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀

Noel
Noel

أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.

Omkar
Omkar

دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

Sylvain
Sylvain

جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

Herriman
Herriman

"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."

Martin K
Martin K

"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

ابدأ الآن

تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausible هو بديل خفيف الوزن يراعي الخصوصية لـ Google Analytics

نشر
Ackee

Ackee

Ackee هي أداة تحليلات Node.js مستضافة ذاتيًا لتتبع مواقع الويب التي تركز على الخصوصية.

نشر
Apache DevLake

Apache DevLake

منصة مفتوحة المصدر لمقاييس DORA وتحليلات فريق الهندسة

نشر
عرض جميع التطبيقات

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.