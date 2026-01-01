انشر Pinchflat بنقرة واحدة.
مدير وسائط يوتيوب مستضاف ذاتيًا يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو الجديدة تلقائيًا من قنواتك وقوائم التشغيل المفضلة لديك بدون أي جهد يدوي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pinchflat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pinchflat
Pinchflat هو مدير محتوى يوتيوب ذاتي الاستضافة مبني على yt-dlp يقوم بأتمتة تنزيل وتنظيم مقاطع الفيديو من القنوات وقوائم التشغيل. قم بإعداد قاعدة مرة واحدة — يتحقق Pinchflat بشكل دوري من المحتوى الجديد ويقوم بتنزيله تلقائياً، مع دعم ممتاز لمكتبات Plex وJellyfin وKodi بحيث يظل مركز الوسائط الخاص بك محدثاً دون أي عمل يدوي.
يُبقي تشغيل Pinchflat على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التنزيلات مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون استهلاك عرض النطاق الترددي المنزلي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتيح تكامل SponsorBlock تخطي الأجزاء الدعائية، ويحول إنشاء موجز RSS القنوات إلى موجزات بودكاست، وتدير ميزة الحذف التلقائي الاختيارية التخزين تلقائياً مع نمو مكتبتك.
الميزات الرئيسية لـ Pinchflat
تنزيلات القناة الآلية
قم بتعيين قواعد للقنوات أو قوائم التشغيل ويقوم Pinchflat بالتحقق دوريًا من التحميلات الجديدة، وتنزيلها تلقائيًا دون أي تشغيل يدوي.
تكامل مركز الوسائط
دعم من الدرجة الأولى لـ Plex و Jellyfin و Kodi مع نظام تسمية قوي ينظم الملفات تمامًا كما يتوقع خادم الوسائط الخاص بك.
SponsorBlock الدعم
يتخطى أو يقطع تلقائيًا المقاطع الدعائية والمقدمات والخواتيم من مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها باستخدام بيانات SponsorBlock المستمدة من المجتمع.
توليد خلاصة RSS
يحول قنوات يوتيوب وقوائم التشغيل إلى خلاصات RSS حتى تتمكن من متابعة منشئي الفيديو في أي تطبيق بودكاست أو قارئ خلاصات.
إدارة التخزين الذكية
تكوين الحذف التلقائي للمحتوى القديم حسب العمر أو العدد للحفاظ على استخدام القرص تحت السيطرة مع نمو أرشيفك.
لماذا تشغّل Pinchflat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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