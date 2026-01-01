Pinchflat هو مدير محتوى يوتيوب ذاتي الاستضافة مبني على yt-dlp يقوم بأتمتة تنزيل وتنظيم مقاطع الفيديو من القنوات وقوائم التشغيل. قم بإعداد قاعدة مرة واحدة — يتحقق Pinchflat بشكل دوري من المحتوى الجديد ويقوم بتنزيله تلقائياً، مع دعم ممتاز لمكتبات Plex وJellyfin وKodi بحيث يظل مركز الوسائط الخاص بك محدثاً دون أي عمل يدوي.

يُبقي تشغيل Pinchflat على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التنزيلات مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون استهلاك عرض النطاق الترددي المنزلي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتيح تكامل SponsorBlock تخطي الأجزاء الدعائية، ويحول إنشاء موجز RSS القنوات إلى موجزات بودكاست، وتدير ميزة الحذف التلقائي الاختيارية التخزين تلقائياً مع نمو مكتبتك.