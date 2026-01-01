انشر Dialoqbase بتثبيت بنقرة واحدة.
منشئ روبوتات الدردشة المستضافة ذاتيًا مع قاعدة معرفية خاصة ومقدمي نماذج اللغة والتضمين القابلة للتوصيل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dialoqbase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dialoqbase
Dialoqbase هي منصة مفتوحة المصدر لإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعتمد على قاعدة معارفك الخاصة. يمكن استيعاب وفهرسة المستندات والمواقع الإلكترونية وملفات PDF ومستودعات GitHub والملفات الصوتية ونصوص الفيديو باستخدام PostgreSQL مع pgvector، ثم الاستعلام عنها من خلال أي نموذج لغوي مدعوم — OpenAI، Anthropic، Google، Fireworks، Ollama، أو نسخة AI محلية مستضافة ذاتيًا. لا يتطلب تبديل المزودين إعادة فهرسة مصادرك.
تتيح لك استضافة Dialoqbase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للمزود تحت سيطرتك، دون رسوم لكل رسالة أو قيود على استخدام خدمات SaaS من طرف ثالث. تتيح لك عمليات دمج القنوات المضمنة نشر نفس الروبوت على Telegram أو Discord أو WhatsApp أو كأداة ويب قابلة للتضمين.
الميزات الرئيسية لـ Dialoqbase
قاعدة معرفة خاصة
استوعب ملفات PDF ومواقع الويب وخرائط المواقع ومستندات Word ومستودعات GitHub والنصوص العادية والنصوص الصوتية أو المرئية لتأسيس كل روبوت في بياناتك الخاصة.
LLMs متعددة المزودين
التبديل بين OpenAI وAnthropic وGoogle وFireworks وOllama وLocal AI دون إعادة فهرسة مصادرك أو إعادة كتابة المطالبات.
Postgres بحث المتجهات
تتواجد تضمينات المتجهات في PostgreSQL مع pgvector، لذلك، تقوم قاعدة بيانات واحدة بتشغيل البيانات الوصفية وسجل المحادثات والبحث عن التشابه.
تكاملات القنوات
انشر نفس الروبوت إلى تيليجرام، ديسكورد، واتساب، أو أداة ويب قابلة للتضمين من إعداد واحد.
عنصر واجهة مستخدم ويب قابل للتضمين
ضع علامة نص برمجي قصيرة في أي موقع لتقديم الروبوت الخاص بك كأداة دردشة عائمة دون كتابة كود الواجهة الأمامية.
الوصول إلى REST API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST بدء المحادثات، وإعادة التدريب على مصادر جديدة، وتوجيه الاستجابات إلى تطبيقات وأتمتة مخصصة.
لماذا تشغّل Dialoqbase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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