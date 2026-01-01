Dialoqbase هي منصة مفتوحة المصدر لإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعتمد على قاعدة معارفك الخاصة. يمكن استيعاب وفهرسة المستندات والمواقع الإلكترونية وملفات PDF ومستودعات GitHub والملفات الصوتية ونصوص الفيديو باستخدام PostgreSQL مع pgvector، ثم الاستعلام عنها من خلال أي نموذج لغوي مدعوم — OpenAI، Anthropic، Google، Fireworks، Ollama، أو نسخة AI محلية مستضافة ذاتيًا. لا يتطلب تبديل المزودين إعادة فهرسة مصادرك.

تتيح لك استضافة Dialoqbase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للمزود تحت سيطرتك، دون رسوم لكل رسالة أو قيود على استخدام خدمات SaaS من طرف ثالث. تتيح لك عمليات دمج القنوات المضمنة نشر نفس الروبوت على Telegram أو Discord أو WhatsApp أو كأداة ويب قابلة للتضمين.