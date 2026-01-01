Starbase 80 هي صفحة بدء خادم بسيطة وسريعة للغاية لبيئات Docker. إنها تعرض صفحة رئيسية HTML ثابتة بالكامل من ملف تكوين JSON بسيط، مع عدم وجود JavaScript في المتصفح — يتم تحميل الصفحات على الفور بدون أي عبء إضافي للإطار. قم بتخصيص المظهر باستخدام متغيرات البيئة التي تتحكم في العنوان والشعار وألوان الخلفية والوضع الداكن وسلوك الروابط.

على عكس لوحات المعلومات التي تعتمد بشكل كبير على التكامل، لا يتطلب Starbase 80 أي رموز API، ولا وصول للشبكة إلى حاوياتك، ولا صيانة مستمرة — فقط ملف JSON يحتوي على روابطك وأيقوناتك. وهو يدعم أيقونات لوحة المعلومات (Dashboard Icons)، وأيقونات Material Design، وأيقونات selfh.st جاهزة للاستخدام، مما يسهل بناء صفحة رئيسية مصقولة وذات علامة تجارية لأي إعداد مستضاف ذاتيًا.