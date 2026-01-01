خصم يصل إلى 69% على Starbase 80

انشر Starbase 80 بنقرة واحدة.

صفحة رئيسية خفيفة وسريعة للخادم لتنظيم الروابط لحاوياتك وخدماتك المستضافة ذاتيًا.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Starbase 80 بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Starbase 80

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Starbase 80

Starbase 80 هي صفحة بدء خادم بسيطة وسريعة للغاية لبيئات Docker. إنها تعرض صفحة رئيسية HTML ثابتة بالكامل من ملف تكوين JSON بسيط، مع عدم وجود JavaScript في المتصفح — يتم تحميل الصفحات على الفور بدون أي عبء إضافي للإطار. قم بتخصيص المظهر باستخدام متغيرات البيئة التي تتحكم في العنوان والشعار وألوان الخلفية والوضع الداكن وسلوك الروابط.

على عكس لوحات المعلومات التي تعتمد بشكل كبير على التكامل، لا يتطلب Starbase 80 أي رموز API، ولا وصول للشبكة إلى حاوياتك، ولا صيانة مستمرة — فقط ملف JSON يحتوي على روابطك وأيقوناتك. وهو يدعم أيقونات لوحة المعلومات (Dashboard Icons)، وأيقونات Material Design، وأيقونات selfh.st جاهزة للاستخدام، مما يسهل بناء صفحة رئيسية مصقولة وذات علامة تجارية لأي إعداد مستضاف ذاتيًا.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Starbase 80

تحميل صفحات فوري

Starbase 80 يُصدر HTML ثابتًا نقيًا بدون أي جافاسكريبت من جانب العميل، مما يجعل صفحتك الرئيسية تُحمّل في أجزاء من الثانية بغض النظر عن حمل الخادم.

تكوين يعتمد على JSON

حدد جميع خدماتك وفئاتك وأيقوناتك وروابطك في ملف config.json واحد — لا توجد قاعدة بيانات، لا يوجد محرر واجهة مستخدم، لا توجد ترحيلات.

دعم الأيقونات الغنية

استخدم أيقونات لوحة التحكم، أو أيقونات Material Design، أو أيقونات selfh.st بالاسم، أو قدّم ملفات الصور الخاصة بك من مجلد مُثبّت بالربط.

الوضع الداكن مدمج

وضع داكن تلقائي متوافق مع نظام التشغيل مع ألوان خلفية قابلة للتكوين لكل من السمات الفاتحة والداكنة باستخدام قيم ألوان Tailwind أو رموز سداسية عشرية.

عدم الوصول للحاويات

لا يتطلب مقبس Docker ولا تكاملات API — Starbase 80 هو مشغل روابط خالص بدون وصول للقراءة إلى حاوياتك قيد التشغيل.

لماذا تشغّل Starbase 80 على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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