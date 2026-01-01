انشر Starbase 80 بنقرة واحدة.
صفحة رئيسية خفيفة وسريعة للخادم لتنظيم الروابط لحاوياتك وخدماتك المستضافة ذاتيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Starbase 80
Starbase 80 هي صفحة بدء خادم بسيطة وسريعة للغاية لبيئات Docker. إنها تعرض صفحة رئيسية HTML ثابتة بالكامل من ملف تكوين JSON بسيط، مع عدم وجود JavaScript في المتصفح — يتم تحميل الصفحات على الفور بدون أي عبء إضافي للإطار. قم بتخصيص المظهر باستخدام متغيرات البيئة التي تتحكم في العنوان والشعار وألوان الخلفية والوضع الداكن وسلوك الروابط.
على عكس لوحات المعلومات التي تعتمد بشكل كبير على التكامل، لا يتطلب Starbase 80 أي رموز API، ولا وصول للشبكة إلى حاوياتك، ولا صيانة مستمرة — فقط ملف JSON يحتوي على روابطك وأيقوناتك. وهو يدعم أيقونات لوحة المعلومات (Dashboard Icons)، وأيقونات Material Design، وأيقونات selfh.st جاهزة للاستخدام، مما يسهل بناء صفحة رئيسية مصقولة وذات علامة تجارية لأي إعداد مستضاف ذاتيًا.
الميزات الرئيسية لـ Starbase 80
تحميل صفحات فوري
Starbase 80 يُصدر HTML ثابتًا نقيًا بدون أي جافاسكريبت من جانب العميل، مما يجعل صفحتك الرئيسية تُحمّل في أجزاء من الثانية بغض النظر عن حمل الخادم.
تكوين يعتمد على JSON
حدد جميع خدماتك وفئاتك وأيقوناتك وروابطك في ملف config.json واحد — لا توجد قاعدة بيانات، لا يوجد محرر واجهة مستخدم، لا توجد ترحيلات.
دعم الأيقونات الغنية
استخدم أيقونات لوحة التحكم، أو أيقونات Material Design، أو أيقونات selfh.st بالاسم، أو قدّم ملفات الصور الخاصة بك من مجلد مُثبّت بالربط.
الوضع الداكن مدمج
وضع داكن تلقائي متوافق مع نظام التشغيل مع ألوان خلفية قابلة للتكوين لكل من السمات الفاتحة والداكنة باستخدام قيم ألوان Tailwind أو رموز سداسية عشرية.
عدم الوصول للحاويات
لا يتطلب مقبس Docker ولا تكاملات API — Starbase 80 هو مشغل روابط خالص بدون وصول للقراءة إلى حاوياتك قيد التشغيل.
لماذا تشغّل Starbase 80 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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