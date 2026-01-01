Baserow عبارة عن منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية تتيح للفرق بناء قواعد بيانات تعاونية وأدوات داخلية وسير عمل مؤتمتة من خلال واجهة جداول بيانات مألوفة — لا تتطلب SQL، ولا إعداد بنية تحتية، ولا تسعير لكل سجل. الجداول وأنواع الحقول الغنية وطرق العرض والنماذج وواجهة برمجة تطبيقات REST تجعلها بديلاً عمليًا لـ Airtable لفرق المنتجات والعمليات والتسويق والهندسة.

استضافة Baserow ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات العملاء ومتتبعات المشاريع وبيانات CRM واستجابات النماذج داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من قاعدة بيانات مورد SaaS. أنت تتحكم في حدود التخزين والاحتفاظ والتكاملات والوصول — وتتجنب رسوم المقعد الواحد التي تتزايد مع حجم الفريق مع نمو استخدامك.