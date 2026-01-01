نشر Sonarr بنقرة واحدة.
مدير آلي لمجموعات المسلسلات التلفزيونية يقوم بمراقبة الحلقات وتنزيلها وإعادة تسميتها وتنظيمها من Usenet والتورنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Sonarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Sonarr
Sonarr هو مدير شامل لمجموعات المسلسلات التلفزيونية ومسجل فيديو شخصي لمستخدمي Usenet وBitTorrent. يراقب خلاصات RSS لإصدارات الحلقات الجديدة، ويقوم بتنزيلها تلقائيًا عبر عميل التنزيل المفضل لديك، وينظم الملفات الناتجة بتسمية متسقة — كل ذلك دون تدخل يدوي. بصفته عضوًا أساسيًا في مجموعة arr، يتكامل Sonarr بسلاسة مع Radarr وProwlarr وخوادم الوسائط مثل Plex وJellyfin.
يعني نشر Sonarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تشغيله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح له التقاط الإصدارات الجديدة فور ظهورها حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك متوقفًا. يحمي التخزين الدائم تكوينات مكتبتك وملفات تعريف الجودة الخاصة بك، بينما تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST التكامل مع أدوات إدارة الطلبات لبناء نظام بيئي إعلامي منزلي مؤتمت بالكامل.
الميزات الرئيسية لـ Sonarr
المراقبة المؤتمتة للحلقات
يتتبع الحلقات القادمة عبر خلاصات RSS ويقوم بتنزيلها تلقائيًا بمجرد توفر الإصدارات الجديدة.
إدارة ملف الجودة
حدد الدقة المفضلة وبرامج الترميز وأحجام الملفات لكل سلسلة، ودع Sonarr يقوم بالترقية إلى إصدارات أفضل تلقائيًا عندما تظهر.
تحميل تكامل العميل
يتصل بـ qBittorrent و Transmission و Deluge و SABnzbd و NZBGet والمزيد — يدعم كلاً من سير عمل التورنت ويوزنت من واجهة واحدة.
مزامنة خادم الميديا
يقوم بتشغيل تحديثات المكتبة التلقائية في Plex و Jellyfin و Emby و Kodi بعد كل عملية تنزيل، مما يحافظ على تحديث خادم الوسائط الخاص بك دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.
معالجة حزمة الموسم
يعالج بذكاء تنزيلات حزم المواسم عن طريق استخراج الحلقات الفردية ومطابقتها مع إدخالات المسلسلات المراقبة.
لماذا تشغّل Sonarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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