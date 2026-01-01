Canarytokens هو نظام مصيدة مفتوح المصدر يتيح لك إنشاء أسلاك تعثر غير مرئية عبر بنيتك التحتية. قم بإنشاء رموز تتبع على شكل عناوين URL، وأسماء DNS، ومستندات، وعناوين بريد إلكتروني، وتكوينات WireGuard، والمزيد — ثم قم بتضمينها في ملفات حساسة أو أنظمة أو تكوينات شبكة. في اللحظة التي يتفاعل فيها مهاجم أو مستخدم غير مصرح به مع رمز، تتلقى تنبيهًا فوريًا يتضمن تفاصيل حول الوصول.

على عكس أنظمة كشف التسلل التقليدية، لا يتطلب Canarytokens أي وكلاء، ولا مراقبة للسجلات، ولا إعدادات معقدة. يمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات التنبيه الخاصة بك ويتيح لك إنشاء رموز غير محدودة دون قيود الاشتراك.