انشر Canarytokens بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام رمز مصيدة العسل مفتوح المصدر الذي ينبهك بصمت عندما يقوم شخص ما بالوصول إلى بياناتك أو ملفاتك أو بيانات اعتمادك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Canarytokens
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Canarytokens
Canarytokens هو نظام مصيدة مفتوح المصدر يتيح لك إنشاء أسلاك تعثر غير مرئية عبر بنيتك التحتية. قم بإنشاء رموز تتبع على شكل عناوين URL، وأسماء DNS، ومستندات، وعناوين بريد إلكتروني، وتكوينات WireGuard، والمزيد — ثم قم بتضمينها في ملفات حساسة أو أنظمة أو تكوينات شبكة. في اللحظة التي يتفاعل فيها مهاجم أو مستخدم غير مصرح به مع رمز، تتلقى تنبيهًا فوريًا يتضمن تفاصيل حول الوصول.
على عكس أنظمة كشف التسلل التقليدية، لا يتطلب Canarytokens أي وكلاء، ولا مراقبة للسجلات، ولا إعدادات معقدة. يمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات التنبيه الخاصة بك ويتيح لك إنشاء رموز غير محدودة دون قيود الاشتراك.
الميزات الرئيسية لـ Canarytokens
تنبيهات اختراق فورية
تلقَّ إشعارات فورية فور تفعيل رمز مميز، مما يمنحك إنذارًا مبكرًا بالوصول غير المصرح به أو تسريب البيانات.
عشرات من أنواع الرموز المميزة
أنشئ مصائد عسل كعناوين URL، وإدخالات DNS، ومستندات Word، وملفات PDF، ومفاتيح AWS، وعناوين بريد إلكتروني، وتكوينات WireGuard، والمزيد لتغطية كل سطح هجوم.
اكتشاف بدون وكيل
تعمل الرموز دون الحاجة لتثبيت أي برنامج على الأنظمة المراقبة — فقط ضع الرمز وانتظر التنبيه.
تحكم مستضاف ذاتيًا
قم بتشغيل خادم Canarytokens الخاص بك للحفاظ على خصوصية جميع بيانات الحوادث، وإنشاء رموز غير محدودة، وتخصيص التنبيهات حسب احتياجاتك.
تاريخ حوادث غني
كل رمز مميز يتم تشغيله يلتقط عناوين IP، ووكلاء المستخدم، والطوابع الزمنية، وبيانات الموقع الجغرافي للتحقيق الجنائي.
لماذا تشغّل Canarytokens على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."