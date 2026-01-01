انشر Sun-Panel بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تنقل قابلة للتخصيص للخادم وNAS مع صفحة رئيسية نظيفة ومُشغل تطبيقات للمستضيفين ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Sun-Panel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Sun-Panel
Sun-Panel هو لوحة رئيسية وتنقل خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا مصممة للخوادم وأجهزة NAS. توفر لك لوحة تحكم واحدة ومنظمة بشكل جميل حيث يمكنك تشغيل جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا ومراقبة حالة النظام في لمحة. صُممت مع مراعاة البساطة، ولا يتطلب Sun-Panel قاعدة بيانات خارجية — فهو يعمل بالكامل على SQLite.
مع دعم عزل الحسابات المتعددة، والأيقونات المخصصة من مكتبة Iconify، والنوافذ المصغرة داخل الصفحة، وCSS وJavaScript القابلين للتخصيص بالكامل، يتيح لك Sun-Panel إنشاء صفحة رئيسية تناسب سير عملك. انشره على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) واستمتع بصفحة بدء متصفح شخصية وخالية من الإعلانات تتحكم فيها بالكامل.
الميزات الرئيسية لـ Sun-Panel
دعم متعدد الحسابات
أنشئ حسابات معزولة لمستخدمين مختلفين، لكل منهم تخطيط لوحة التحكم الخاص به واختصارات التطبيقات.
لا توجد قاعدة بيانات خارجية
يعمل بالكامل على SQLite المدمج، مما يبقي النشر بسيطًا دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات إضافية للصيانة.
مكتبة أيقونات غنية
استفد من مكتبة أيقونات Iconify لتصميم اختصارات تطبيقك بحرية، مع دعم آلاف مجموعات الأيقونات.
مراقبة حالة النظام
شاهد استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص في الوقت الفعلي مباشرة على لوحة التحكم الخاصة بك لمراقبة صحة الخادم.
تخصيص JS و CSS
أدخل JavaScript و CSS الخاصين بك لتخصيص مظهر وسلوك صفحتك الرئيسية بالكامل.
نوافذ مصغرة داخل الصفحة
افتح الخدمات المدعومة في نوافذ مصغرة عائمة دون مغادرة لوحة التحكم الخاصة بك لسير عمل سلس.
لماذا تشغّل Sun-Panel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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