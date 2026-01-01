XWiki عبارة عن منصة ويكي مفتوحة المصدر للمؤسسات تتجاوز التوثيق الثابت. ينظم نموذج الصفحات المنظم الخاص بها المحتوى في مساحات وصفحات هرمية، بينما يتيح محرك البرمجة المدمج للفرق إنشاء لوحات معلومات ديناميكية وتطبيقات إنترانت مخصصة مباشرة على صفحات الويكي. مع أكثر من 900 إضافة ومعالج "تطبيق في دقائق" مدمج، يمكن للفرق تحويل XWiki إلى قاعدة معرفية مخصصة، أو متتبع للمشكلات، أو مساحة عمل للمشاريع دون البدء من الصفر.

استضافة XWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي جميع الوثائق والعمليات الداخلية ومعرفة الشركة تحت سيطرتك المباشرة — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا احتكار للموردين، ولا بيانات تغادر بنيتك التحتية. يقرن هذا القالب XWiki بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موثوق وجاهز للإنتاج.