انشر XWiki بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ويكي قوية مفتوحة المصدر لإدارة معرفة الفريق والتوثيق ومساحات العمل التعاونية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ XWiki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام XWiki
XWiki عبارة عن منصة ويكي مفتوحة المصدر للمؤسسات تتجاوز التوثيق الثابت. ينظم نموذج الصفحات المنظم الخاص بها المحتوى في مساحات وصفحات هرمية، بينما يتيح محرك البرمجة المدمج للفرق إنشاء لوحات معلومات ديناميكية وتطبيقات إنترانت مخصصة مباشرة على صفحات الويكي. مع أكثر من 900 إضافة ومعالج "تطبيق في دقائق" مدمج، يمكن للفرق تحويل XWiki إلى قاعدة معرفية مخصصة، أو متتبع للمشكلات، أو مساحة عمل للمشاريع دون البدء من الصفر.
استضافة XWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي جميع الوثائق والعمليات الداخلية ومعرفة الشركة تحت سيطرتك المباشرة — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا احتكار للموردين، ولا بيانات تغادر بنيتك التحتية. يقرن هذا القالب XWiki بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موثوق وجاهز للإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ XWiki
نموذج الصفحة المهيكل
تنظيم المحتوى في مساحات وصفحات هرمية مع علاقات الأصل والفرع، مما يحافظ على قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للتصفح ومتسقة.
منشئ تطبيقات مدمج
أنشئ تطبيقات بيانات مخصصة فوق صفحات الويكي باستخدام معالج التطبيق في دقائق — لا يتطلب إطار عمل خارجي أو برمجة.
أكثر من 900 إضافة
قم بتوسيع XWiki بمكتبة تضم أكثر من 900 إضافة مجتمعية تغطي التقويمات، والرسوم البيانية، وإدارة المهام، ومصادقة LDAP.
محرك البرمجة النصية
اكتب نصوص Velocity أو Groovy أو Python داخل صفحات الويكي لإنشاء محتوى ديناميكي ولوحات معلومات وتقارير آلية.
البحث في النص الكامل
يقوم Solr المضمن بفهرسة جميع محتويات الصفحات والمرفقات، مما يوفر نتائج ذات صلة عبر قواعد المعرفة الكبيرة على الفور.
سجل المراجعات
يتم حفظ نسخة من كل تعديل تلقائيًا مع عرض كامل للفروقات وإمكانية الاستعادة بنقرة واحدة لاستعادة أي إصدار سابق لأي صفحة.
لماذا تشغّل XWiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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