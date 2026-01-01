انشر لايتداش بنقرة واحدة.
منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مبنية حول dbt تحول نماذج بياناتك إلى لوحات معلومات ومخططات فورًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Lightdash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Lightdash
Lightdash عبارة عن منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مصممة للعمل بشكل أصلي مع dbt (أداة بناء البيانات). بدلاً من إعادة بناء تعريفات المقاييس داخل أداة ذكاء الأعمال، يقرأ Lightdash نماذج dbt والاختبارات والوثائق الموجودة لديك لإنشاء واجهة استكشاف وطبقة مقاييس تلقائيًا — مع الحفاظ على منطق التحليلات متحكمًا في الإصدار في الكود حيث ينتمي. يمكن للفرق إنشاء لوحات معلومات وتشغيل استعلامات مخصصة وجدولة تسليم التقارير دون تكرار العمل الذي تم إنجازه بالفعل في مشروع dbt الخاص بهم.
على عكس أدوات ذكاء الأعمال للأغراض العامة، فإن نهج Lightdash القائم على مصدر الحقيقة يعني أنه عند تغيير نموذج dbt، يتم تحديث جميع المخططات المبنية عليه تلقائيًا. يمنح استضافة Lightdash ذاتيًا فرق التحليلات تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لبياناتهم دون توجيه نتائج الاستعلام عبر منصات سحابية تابعة لجهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Lightdash
dbt-native طبقة المقاييس
يقرأ Lightdash نماذج dbt والاختبارات ووثائق YAML الموجودة لإنشاء واجهة مستخدم للاستكشاف، مما يلغي الحاجة إلى إعادة تعريف المقاييس في أداة ذكاء أعمال (BI) منفصلة.
مستكشف SQL مخصص
تشغيل استعلامات مخصصة مقابل مستودع البيانات الخاص بك مباشرة من المتصفح، مع تعريفات الأعمدة ونتائج الاختبار التي يتم سحبها تلقائيًا من بيانات dbt الوصفية.
تسليم تقارير مجدولة
قم بتكوين لقطات لوحة المعلومات المتكررة التي يتم تسليمها إلى البريد الإلكتروني أو Slack وفقًا لجدول زمني، مما يبقي أصحاب المصلحة على اطلاع دائم دون الحاجة إلى عمليات تصدير أو تنزيلات يدوية.
مساعد بيانات الذكاء الاصطناعي
اطرح أسئلة حول بياناتك باللغة الطبيعية واحصل على اقتراحات للرسوم البيانية مدعومة بطبقة المقاييس المحددة بالفعل في مشروع dbt الخاص بك.
التحليلات المدارة بالإصدارات
توجد تعريفات التحليلات في كود dbt جنبًا إلى جنب مع نماذج بياناتك، مما يجعل تغييرات الرسوم البيانية والمقاييس قابلة للمراجعة والمقارنة والنشر من خلال سير عمل Git القياسية.
لماذا تشغّل Lightdash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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