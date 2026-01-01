Lightdash عبارة عن منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مصممة للعمل بشكل أصلي مع dbt (أداة بناء البيانات). بدلاً من إعادة بناء تعريفات المقاييس داخل أداة ذكاء الأعمال، يقرأ Lightdash نماذج dbt والاختبارات والوثائق الموجودة لديك لإنشاء واجهة استكشاف وطبقة مقاييس تلقائيًا — مع الحفاظ على منطق التحليلات متحكمًا في الإصدار في الكود حيث ينتمي. يمكن للفرق إنشاء لوحات معلومات وتشغيل استعلامات مخصصة وجدولة تسليم التقارير دون تكرار العمل الذي تم إنجازه بالفعل في مشروع dbt الخاص بهم.

على عكس أدوات ذكاء الأعمال للأغراض العامة، فإن نهج Lightdash القائم على مصدر الحقيقة يعني أنه عند تغيير نموذج dbt، يتم تحديث جميع المخططات المبنية عليه تلقائيًا. يمنح استضافة Lightdash ذاتيًا فرق التحليلات تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لبياناتهم دون توجيه نتائج الاستعلام عبر منصات سحابية تابعة لجهات خارجية.