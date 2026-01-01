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منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مبنية حول dbt تحول نماذج بياناتك إلى لوحات معلومات ومخططات فورًا.

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MAD62.99/الشهر
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تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
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KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Lightdash

Lightdash عبارة عن منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مصممة للعمل بشكل أصلي مع dbt (أداة بناء البيانات). بدلاً من إعادة بناء تعريفات المقاييس داخل أداة ذكاء الأعمال، يقرأ Lightdash نماذج dbt والاختبارات والوثائق الموجودة لديك لإنشاء واجهة استكشاف وطبقة مقاييس تلقائيًا — مع الحفاظ على منطق التحليلات متحكمًا في الإصدار في الكود حيث ينتمي. يمكن للفرق إنشاء لوحات معلومات وتشغيل استعلامات مخصصة وجدولة تسليم التقارير دون تكرار العمل الذي تم إنجازه بالفعل في مشروع dbt الخاص بهم.

على عكس أدوات ذكاء الأعمال للأغراض العامة، فإن نهج Lightdash القائم على مصدر الحقيقة يعني أنه عند تغيير نموذج dbt، يتم تحديث جميع المخططات المبنية عليه تلقائيًا. يمنح استضافة Lightdash ذاتيًا فرق التحليلات تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لبياناتهم دون توجيه نتائج الاستعلام عبر منصات سحابية تابعة لجهات خارجية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Lightdash

dbt-native طبقة المقاييس

يقرأ Lightdash نماذج dbt والاختبارات ووثائق YAML الموجودة لإنشاء واجهة مستخدم للاستكشاف، مما يلغي الحاجة إلى إعادة تعريف المقاييس في أداة ذكاء أعمال (BI) منفصلة.

مستكشف SQL مخصص

تشغيل استعلامات مخصصة مقابل مستودع البيانات الخاص بك مباشرة من المتصفح، مع تعريفات الأعمدة ونتائج الاختبار التي يتم سحبها تلقائيًا من بيانات dbt الوصفية.

تسليم تقارير مجدولة

قم بتكوين لقطات لوحة المعلومات المتكررة التي يتم تسليمها إلى البريد الإلكتروني أو Slack وفقًا لجدول زمني، مما يبقي أصحاب المصلحة على اطلاع دائم دون الحاجة إلى عمليات تصدير أو تنزيلات يدوية.

مساعد بيانات الذكاء الاصطناعي

اطرح أسئلة حول بياناتك باللغة الطبيعية واحصل على اقتراحات للرسوم البيانية مدعومة بطبقة المقاييس المحددة بالفعل في مشروع dbt الخاص بك.

التحليلات المدارة بالإصدارات

توجد تعريفات التحليلات في كود dbt جنبًا إلى جنب مع نماذج بياناتك، مما يجعل تغييرات الرسوم البيانية والمقاييس قابلة للمراجعة والمقارنة والنشر من خلال سير عمل Git القياسية.

لماذا تشغّل Lightdash على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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