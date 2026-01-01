انشر DSpace بنقرة واحدة.
مستودع مؤسسي مفتوح المصدر لحفظ ومشاركة الأبحاث الأكاديمية والرسائل الجامعية والمجموعات الرقمية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DSpace
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DSpace
DSpace هي منصة المستودعات مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا في العالم، حيث تدعم أكثر من 2000 مستودع مؤسسي في الجامعات والمكتبات والمتاحف والمؤسسات البحثية. تقوم بالتقاط وتنظيم وحفظ المواد الرقمية بأي صيغة — مقالات، رسائل علمية، مجموعات بيانات، صور، وتسجيلات صوتية — مع بيانات وصفية غنية من Dublin Core ومعرفات Handle دائمة للاستشهاد الدائم.
تُبقي استضافة DSpace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الملكية الكاملة للمحتوى الأكاديمي وسياسات الحفظ وقواعد الوصول داخل المؤسسة. توفر واجهة برمجة التطبيقات REST المضمنة، وواجهة Angular، وطبقة اكتشاف Solr، ونقطة نهاية OAI-PMH للمؤسسات حزمة مستودعات كاملة بدون رسوم SaaS متكررة أو قيود على البائع.
الميزات الرئيسية لـ DSpace
إدارة إصدارات السلعة
تتبع إصدارات متعددة من المقالات ومجموعات البيانات والأطروحات حتى يتمكن الباحثون من تحديث المساهمات دون فقدان سجل الاستشهادات.
حصاد OAI-PMH
تعرض نقطة نهاية OAI-PMH المدمجة البيانات الوصفية لـ Google Scholar وBASE ومجمعات أخرى لتعزيز إمكانية الاكتشاف عالميًا.
التعامل مع المعرفات الثابتة
يتلقى كل عنصر معرف Handle.net دائمًا لضمان بقاء الروابط بعد تغييرات عناوين URL وإعادة العلامة التجارية للمؤسسات.
بحث مدعوم بـ Solr
يوفر نظام Solr الخلفي المخصص تصفحًا متعدد الأوجه، وبحثًا نصيًا كاملاً، وإحصائيات استخدام عبر ملايين العناصر.
سير العمل القابلة للتكوين
تتكيف سير عمل تقديم الطلبات لكل مجموعة، مع خطوات المراجعة التحريرية، مع سياسات الكليات والمكتبات والأقسام.
COAR Notify جاهز
يدعم بروتوكولات COAR Notify بشكل أصلي، مما يربط مستودعك بالنظام البيئي الناشئ للمراجعة المفتوحة من النظراء.
لماذا تشغّل DSpace على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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