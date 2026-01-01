انشر bewCloud بنقرة واحدة.
منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا لمزامنة الملفات الشخصية، ودعم CalDAV و CardDAV.
اختر باقة VPS المناسبة لـ bewCloud
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام bewCloud
bewCloud هو منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام TypeScript و Deno. توفر لك تخزين الملفات الشخصية والمزامنة عبر الأجهزة، بالإضافة إلى توافق CalDAV و CardDAV المدمج للتقويمات وجهات الاتصال — وكل ذلك يعمل على البنية التحتية الخاصة بك.
على عكس حزم السحابة الأثقل، bewCloud بسيط عمدًا: سريع النشر، سهل الصيانة، ويركز على حالات الاستخدام الأساسية للوصول إلى الملفات ومزامنة البيانات الشخصية. الاستضافة الذاتية تحافظ على ملفاتك وتقويمك وجهات اتصالك خاصة وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك أو قيود تخزين تفرضها جهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ bewCloud
تخزين الملفات الشخصية
قم بتخزين ملفاتك والوصول إليها من أي جهاز عبر واجهة ويب نظيفة دون الاعتماد على موفري الخدمات السحابية من جهات خارجية.
مزامنة CalDAV/CardDAV
مزامنة التقويمات وجهات الاتصال مع أي عميل CalDAV أو CardDAV، بما في ذلك تطبيقات iOS و Android وسطح المكتب.
إدارة المستخدمين
تتيح لك عناصر تحكم المسؤول المضمنة إدارة الحسابات، وتكوين سياسات التسجيل، والتحكم في من يمكنه الوصول إلى مثيلك.
المصادقة متعددة العوامل
حماية الحسابات باستخدام TOTP أو مفاتيح المرور أو المصادقة الثنائية (2FA) القائمة على البريد الإلكتروني لطبقة إضافية من الأمان تتجاوز كلمات المرور.
تكامل SSO
يتيح لك دعم OIDC الاختياري الاتصال بموفر هوية موجود لتسجيل الدخول الموحد عبر البنية التحتية الخاصة بك.
لماذا تشغّل bewCloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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