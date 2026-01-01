bewCloud هو منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام TypeScript و Deno. توفر لك تخزين الملفات الشخصية والمزامنة عبر الأجهزة، بالإضافة إلى توافق CalDAV و CardDAV المدمج للتقويمات وجهات الاتصال — وكل ذلك يعمل على البنية التحتية الخاصة بك.

على عكس حزم السحابة الأثقل، bewCloud بسيط عمدًا: سريع النشر، سهل الصيانة، ويركز على حالات الاستخدام الأساسية للوصول إلى الملفات ومزامنة البيانات الشخصية. الاستضافة الذاتية تحافظ على ملفاتك وتقويمك وجهات اتصالك خاصة وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك أو قيود تخزين تفرضها جهة خارجية.