Jaeger هو مشروع تخرج من CNCF للتتبع الموزع الشامل، تم بناؤه في الأصل في أوبر لمراقبة آلاف الخدمات المصغرة. يلتقط كيفية انتشار الطلبات عبر نظامك — كاشفًا عن تبعيات الخدمة، وتفاصيل التوقيت، وانتشار الأخطاء، واختناقات زمن الاستجابة التي تكون غير مرئية باستخدام التسجيل التقليدي وحده. يدعم هذا النشر بروتوكول OpenTelemetry (OTLP) جاهزًا للاستخدام للتوافق مع مكتبات الأجهزة الحديثة.

تستضيف Jaeger ذاتيًا بيانات التتبع — التي غالبًا ما تحتوي على معرفات المستخدمين، واستعلامات قواعد البيانات، وتفاصيل واجهة برمجة التطبيقات الداخلية — بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. تتجنب بذلك التسعير لكل تتبع من بائعي APM التجاريين وتحافظ على التحكم الكامل في الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها، بتكاليف يمكن التنبؤ بها تتناسب مع خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من حجم حركة المرور لديك.