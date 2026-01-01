نشر Jaeger بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تتبع موزعة مفتوحة المصدر لمراقبة تدفقات الطلبات وتشخيص مشكلات الأداء في معماريات الخدمات المصغرة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jaeger
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jaeger
Jaeger هو مشروع تخرج من CNCF للتتبع الموزع الشامل، تم بناؤه في الأصل في أوبر لمراقبة آلاف الخدمات المصغرة. يلتقط كيفية انتشار الطلبات عبر نظامك — كاشفًا عن تبعيات الخدمة، وتفاصيل التوقيت، وانتشار الأخطاء، واختناقات زمن الاستجابة التي تكون غير مرئية باستخدام التسجيل التقليدي وحده. يدعم هذا النشر بروتوكول OpenTelemetry (OTLP) جاهزًا للاستخدام للتوافق مع مكتبات الأجهزة الحديثة.
تستضيف Jaeger ذاتيًا بيانات التتبع — التي غالبًا ما تحتوي على معرفات المستخدمين، واستعلامات قواعد البيانات، وتفاصيل واجهة برمجة التطبيقات الداخلية — بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. تتجنب بذلك التسعير لكل تتبع من بائعي APM التجاريين وتحافظ على التحكم الكامل في الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها، بتكاليف يمكن التنبؤ بها تتناسب مع خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من حجم حركة المرور لديك.
الميزات الرئيسية لـ Jaeger
دعم OpenTelemetry
استيعاب OTLP الأصلي يعني أن أي تطبيق مجهز بـ OpenTelemetry SDKs يمكنه إرسال التتبعات إلى Jaeger بدون مصدّرين مخصصين.
مخطط اعتماد الخدمة
تُظهر الرسوم البيانية للخدمة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا علاقات الاتصال وأحجام الطلبات بين كل خدمة في بنيتك.
تحليل التتبع العميق
تعرض الجداول الزمنية التفصيلية للتتبع تفاصيل كل نطاق وعملية مع المدد والعلامات والسجلات لتحديد الاستعلامات البطيئة والأخطاء بدقة.
مقارنة التتبع
قارن التتبعات من قبل وبعد النشر لتحديد تراجعات الأداء بسرعة أو أنماط الأخطاء الجديدة التي أدخلتها تغييرات التعليمات البرمجية.
أخذ العينات التكيفي
التحكم في حجم جمع التتبع ديناميكيًا لموازنة عمق المراقبة مقابل تكاليف التخزين والاستيعاب في الأنظمة عالية الحركة.
لماذا تشغّل Jaeger على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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