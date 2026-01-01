انشر Manticore Search بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات بحث مفتوحة المصدر وعالية الأداء مع دعم البحث النصي الكامل والبحث المتجه وبروتوكول MySQL.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Manticore Search
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Manticore Search
Manticore Search هو قاعدة بيانات قوية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا للبحث. تم إنشاؤه في عام 2017 كاستمرار لمشروع Sphinx Search، فهو يجمع بين البحث النصي الكامل، والبحث عن التشابه المتجه، والتحليلات في الوقت الفعلي في محرك واحد — يمكن الوصول إليه عبر بروتوكول MySQL المألوف أو واجهة برمجة تطبيقات JSON HTTP.
على عكس Elasticsearch، تمت كتابة Manticore بلغة C++ ويتطلب الحد الأدنى من الموارد مع تقديم أداء استعلام ممتاز عبر مليارات المستندات. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبحث الخاصة بك — لا توجد رسوم لكل استعلام، ولا احتكار للموردين، ولا عبء إضافي على JVM.
الميزات الرئيسية لـ Manticore Search
بحث بالنص الكامل
أكثر من 20 عامل تشغيل بحث بما في ذلك المطابقة الضبابية، والتجذيع، والتجريد لاسترجاع دقيق للنص الكامل عبر مجموعات المستندات الكبيرة.
متوافق مع MySQL
اتصل باستخدام أي عميل MySQL، أو ORM، أو أداة BI — لا يلزم وجود SDK جديد، وتعمل الأدوات الحالية المستندة إلى MySQL على الفور.
بحث المتجهات
فهرس متجه HNSW المدمج يتيح البحث عن التشابه الدلالي واستعلامات الكلمات المفتاحية المختلطة + المتجهات بدون قاعدة بيانات متجهات منفصلة.
الفهرسة في الوقت الحقيقي
تصبح المستندات قابلة للبحث فور إدراجها دون أي تأخير في إعادة بناء الفهرس، مما يحافظ على حداثة النتائج في مجموعات البيانات سريعة التغير.
التخزين العمودي
التنسيق العمودي يسرّع التحليلات والتجميعات والبحث متعدد الأوجه عبر مجموعات البيانات الكبيرة مع نفقات ذاكرة منخفضة.
لماذا تشغّل Manticore Search على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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