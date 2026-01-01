Manticore Search هو قاعدة بيانات قوية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا للبحث. تم إنشاؤه في عام 2017 كاستمرار لمشروع Sphinx Search، فهو يجمع بين البحث النصي الكامل، والبحث عن التشابه المتجه، والتحليلات في الوقت الفعلي في محرك واحد — يمكن الوصول إليه عبر بروتوكول MySQL المألوف أو واجهة برمجة تطبيقات JSON HTTP.

على عكس Elasticsearch، تمت كتابة Manticore بلغة C++ ويتطلب الحد الأدنى من الموارد مع تقديم أداء استعلام ممتاز عبر مليارات المستندات. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبحث الخاصة بك — لا توجد رسوم لكل استعلام، ولا احتكار للموردين، ولا عبء إضافي على JVM.