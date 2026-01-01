Coai (شات نيو) هي منصة تجميع للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تجمع OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وAzure OpenAI، وBaidu ERNIE، وAlibaba Qwen، وأكثر من 20 مزودًا آخر لنموذج اللغة خلف واجهة مستضافة واحدة. إنها تتجاوز واجهة مستخدم الدردشة البسيطة عن طريق إضافة مستويات اشتراك، وحصص رموز مميزة لكل مستخدم، وإصدار مفاتيح API، وفوترة الاستخدام — مما يجعلها عملية للفرق التي تحتاج إلى توفير وصول متحكم فيه إلى نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لعدة مستخدمين دون الكشف عن مفاتيح المزودين الأصليين.

استضافة Coai ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في النماذج المتاحة، ومقدار ما يمكن لكل مستوى مستخدم استهلاكه، وكيف تبدو نفقات API الإجمالية الخاصة بك — دون دفع رسوم لكل مقعد لخدمة تجميع مُدارة.