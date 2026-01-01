انشر Coai بنقرة واحدة.
منصة تجميع للذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا توحد OpenAI و Claude و Gemini وأكثر من 20 مزودًا مع إدارة متعددة المستخدمين وحصص الاستخدام.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Coai
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Coai
Coai (شات نيو) هي منصة تجميع للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تجمع OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وAzure OpenAI، وBaidu ERNIE، وAlibaba Qwen، وأكثر من 20 مزودًا آخر لنموذج اللغة خلف واجهة مستضافة واحدة. إنها تتجاوز واجهة مستخدم الدردشة البسيطة عن طريق إضافة مستويات اشتراك، وحصص رموز مميزة لكل مستخدم، وإصدار مفاتيح API، وفوترة الاستخدام — مما يجعلها عملية للفرق التي تحتاج إلى توفير وصول متحكم فيه إلى نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لعدة مستخدمين دون الكشف عن مفاتيح المزودين الأصليين.
استضافة Coai ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في النماذج المتاحة، ومقدار ما يمكن لكل مستوى مستخدم استهلاكه، وكيف تبدو نفقات API الإجمالية الخاصة بك — دون دفع رسوم لكل مقعد لخدمة تجميع مُدارة.
الميزات الرئيسية لـ Coai
تجميع من عدة مزودين
اربط OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, و20+ مزودًا عبر منصة واحدة، واسمح للمستخدمين بالتبديل بينهم من واجهة واحدة.
مستويات اشتراك المستخدم
حدد خطط الاشتراك المجانية والمدفوعة مع حصص الرموز المميزة لكل مستوى، التي تتحكم في مقدار ما يمكن لكل مجموعة مستخدمين استهلاكه عبر جميع المزودين المكونين.
إصدار مفتاح API
أصدر مفاتيح API لمستخدميك حتى يتمكنوا من الوصول إلى النماذج المكونة برمجيًا — دون الكشف عن بيانات اعتماد مزودك الأصلي أبدًا.
تتبع الاستخدام والفوترة
راقب استهلاك الرموز المميزة لكل مستخدم والتكاليف المقدرة في الوقت الفعلي، مع حدود قابلة للتكوين لمنع تجاوزات الميزانية غير المتوقعة.
سوق النماذج
يكتشف المستخدمون ويختارون من بين جميع المزودين المكونين من خلال منتقي نماذج مدمج، مع دعم لاستدعاء الوظائف وتوليد الصور حيثما كان ذلك متاحًا.
لماذا تشغّل Coai على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."