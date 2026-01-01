MiroTalk P2P هي منصة مؤتمرات فيديو WebRTC ذاتية الاستضافة تقوم بتوجيه الوسائط مباشرة بين المشاركين — وليس عبر خادمك. نظرًا لأن تدفقات الفيديو تنتقل من نظير إلى نظير، فإن زمن الوصول يكون ضئيلاً ويتم استخدام عرض النطاق الترددي لخادمك الافتراضي الخاص (VPS) للإشارة فقط، حتى عندما تعمل غرف متعددة في وقت واحد. ينضم المشاركون من أي متصفح حديث عبر رابط قابل للمشاركة دون الحاجة إلى حساب أو تنزيل أو مكون إضافي.

على عكس الخدمات السحابية التي تسجل وتعالج بيانات الاجتماعات على بنيتها التحتية، فإن استضافة MiroTalk ذاتيًا تحافظ على كل محادثة على الأجهزة التي تمتلكها. يمكن حماية الغرف بكلمة مرور، وتحد حماية المضيف من إنشاء الجلسات للمستخدمين المصرح لهم فقط، وتتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST دمج إنشاء الاجتماعات في تطبيقاتك الخاصة.