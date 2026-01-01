انشر MiroTalk بنقرة واحدة.
مؤتمرات فيديو P2P مستضافة ذاتيًا مع غرف غير محدودة ومشاركة الشاشة، ولا تتطلب تثبيت تطبيق للمشاركين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MiroTalk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MiroTalk
MiroTalk P2P هي منصة مؤتمرات فيديو WebRTC ذاتية الاستضافة تقوم بتوجيه الوسائط مباشرة بين المشاركين — وليس عبر خادمك. نظرًا لأن تدفقات الفيديو تنتقل من نظير إلى نظير، فإن زمن الوصول يكون ضئيلاً ويتم استخدام عرض النطاق الترددي لخادمك الافتراضي الخاص (VPS) للإشارة فقط، حتى عندما تعمل غرف متعددة في وقت واحد. ينضم المشاركون من أي متصفح حديث عبر رابط قابل للمشاركة دون الحاجة إلى حساب أو تنزيل أو مكون إضافي.
على عكس الخدمات السحابية التي تسجل وتعالج بيانات الاجتماعات على بنيتها التحتية، فإن استضافة MiroTalk ذاتيًا تحافظ على كل محادثة على الأجهزة التي تمتلكها. يمكن حماية الغرف بكلمة مرور، وتحد حماية المضيف من إنشاء الجلسات للمستخدمين المصرح لهم فقط، وتتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST دمج إنشاء الاجتماعات في تطبيقاتك الخاصة.
الميزات الرئيسية لـ MiroTalk
وسائط نظير إلى نظير
يتدفق الفيديو والصوت مباشرة بين المشاركين — ليس عبر خادمك — مما يحافظ على زمن الوصول منخفضًا وتكاليف النطاق الترددي شبه معدومة بغض النظر عن عدد الغرف التي تعمل في وقت واحد.
لا حاجة لتطبيق
ينضم المشاركون من أي متصفح حديث عبر رابط قابل للمشاركة دون الحاجة إلى تسجيل حساب أو تنزيل أو إضافة متصفح.
مشاركة الشاشة والتسجيل
شارك شاشتك أو نافذة تطبيق معينة، وسجل الجلسات محليًا على جهازك دون تخزين التسجيلات على الخادم.
السبورة البيضاء ومشاركة الملفات
تعاون في الوقت الفعلي على لوح أبيض مشترك وانقل الملفات مباشرة بين المشاركين أثناء الجلسة دون الحاجة إلى تخزين خارجي.
حماية المضيف
اشترط كلمة مرور لإنشاء غرف جديدة، مما يقصر إنشاء الجلسات على المستخدمين المصرح لهم مع الحفاظ على روابط انضمام المشاركين مفتوحة وسلسة.
REST API والتضمين
أنشئ غرفًا وأنشئ رموز انضمام برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، وقم بتضمين واجهة مستخدم المؤتمرات في أي موقع ويب كإطار iframe.
لماذا تشغّل MiroTalk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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