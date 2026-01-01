ShinyProxy هو الخادم مفتوح المصدر الذي بنته Open Analytics لاستضافة تطبيقات البيانات التفاعلية المكتوبة بلغات R Shiny و Python Dash و Streamlit و Jupyter و RStudio والعديد من الأطر الأخرى. يقوم بتشغيل كل جلسة مستخدم في حاوية Docker معزولة، ثم يقوم بعمل وكيل لحركة مرور HTTP و WebSocket مرة أخرى إلى المتصفح، ليحصل كل زائر على بيئة نظيفة دون تلويث الحالة المشتركة.

استضافة ShinyProxy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على النماذج ومجموعات البيانات ولوحات المعلومات الخاصة بك داخل محيطك، مع توفير ميزات المؤسسة للفرق — المصادقة، التحكم في الوصول المستند إلى المجموعات، تسجيل الاستخدام — دون الحاجة إلى ترخيص لكل مقعد أو الاعتماد على بائع واحد.