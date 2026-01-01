انشر ShinyProxy بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مفتوح المصدر لنشر Shiny و Dash و Streamlit وتطبيقات البيانات الأخرى مع مصادقة مدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ShinyProxy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ShinyProxy
ShinyProxy هو الخادم مفتوح المصدر الذي بنته Open Analytics لاستضافة تطبيقات البيانات التفاعلية المكتوبة بلغات R Shiny و Python Dash و Streamlit و Jupyter و RStudio والعديد من الأطر الأخرى. يقوم بتشغيل كل جلسة مستخدم في حاوية Docker معزولة، ثم يقوم بعمل وكيل لحركة مرور HTTP و WebSocket مرة أخرى إلى المتصفح، ليحصل كل زائر على بيئة نظيفة دون تلويث الحالة المشتركة.
استضافة ShinyProxy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على النماذج ومجموعات البيانات ولوحات المعلومات الخاصة بك داخل محيطك، مع توفير ميزات المؤسسة للفرق — المصادقة، التحكم في الوصول المستند إلى المجموعات، تسجيل الاستخدام — دون الحاجة إلى ترخيص لكل مقعد أو الاعتماد على بائع واحد.
الميزات الرئيسية لـ ShinyProxy
حاويات لكل مستخدم
تنشئ كل جلسة حاوية Docker خاصة بها، بحيث لا يشارك المستخدمون أبدًا الحالة أو الجلسات أو موارد الحوسبة.
دعم أطر العمل المتعددة
استضف R Shiny و Python Dash و Streamlit و Jupyter و RStudio Server و VSCode وأي تطبيق ويب آخر مجمّع كحاوية.
مصادقة قابلة للتوصيل
ادمج LDAP، OpenID Connect، SAML، Keycloak، أو تسجيلات الدخول الاجتماعية للتحكم في الوصول إلى التطبيقات باستخدام التحكم في الوصول المستند إلى المجموعات.
تحليلات الاستخدام
يتتبع تسجيل الأحداث المدمج عمليات إطلاق التطبيقات ومددها والجلسات النشطة لتخطيط السعة والتدقيق.
بث WebSocket
وكالة WebSocket و HTTP/2 الأصلية تحافظ على تطبيقات Shiny و Dash التفاعلية سريعة الاستجابة تحت الضغط.
لوحة تحكم المسؤول
يعرض عرض الإدارة المباشر الحاويات قيد التشغيل، ويتيح للمشغلين فحص النشاط، ويوقف الجلسات عند الطلب.
لماذا تشغّل ShinyProxy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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