Pangolin Newt هو عميل نفق WireGuard يعمل بالكامل في مساحة المستخدم ووكيل TCP/UDP، مصمم للاندماج مع منصة الوصول المدركة للهوية Pangolin. يعمل Newt دون الحاجة إلى وحدات kernel أو امتيازات مرتفعة، وينشئ أنفاقًا مشفرة إلى عقد خروج Pangolin ويوفر وكلاء محليين لتوجيه حركة مرور التطبيقات بأمان.

يمنحك نشر Newt على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جنبًا إلى جنب مع خدماتك وصولاً عن بعد بدون ثقة إلى الموارد الخاصة من أي مكان، مع وصول تحكمه سياسات Pangolin المستندة إلى الهوية — لا يلزم تعريض عنوان IP عام أو تكاليف VPN التقليدية.