انشر Pangolin Newt بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل نفق WireGuard في مساحة المستخدم الذي يكشف بأمان الخدمات الخاصة عبر منصة Pangolin للوصول عن بعد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pangolin Newt
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pangolin Newt
Pangolin Newt هو عميل نفق WireGuard يعمل بالكامل في مساحة المستخدم ووكيل TCP/UDP، مصمم للاندماج مع منصة الوصول المدركة للهوية Pangolin. يعمل Newt دون الحاجة إلى وحدات kernel أو امتيازات مرتفعة، وينشئ أنفاقًا مشفرة إلى عقد خروج Pangolin ويوفر وكلاء محليين لتوجيه حركة مرور التطبيقات بأمان.
يمنحك نشر Newt على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جنبًا إلى جنب مع خدماتك وصولاً عن بعد بدون ثقة إلى الموارد الخاصة من أي مكان، مع وصول تحكمه سياسات Pangolin المستندة إلى الهوية — لا يلزم تعريض عنوان IP عام أو تكاليف VPN التقليدية.
الميزات الرئيسية لـ Pangolin Newt
WireGuard في مساحة المستخدم
يعمل بالكامل في مساحة المستخدم بدون وحدات نواة أو امتيازات مرتفعة، مما يجعله آمنًا ومباشرًا للنشر في بيئات الحاويات.
الوصول منعدم الثقة
يتم التحكم في الوصول إلى كل مورد بواسطة سياسات هوية بانغولين، مما يضمن أن المستخدمين المصادق عليهم والمصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى الخدمات الخاصة.
وكيل TCP/UDP مدمج
يعمل كمدير نفق ووكيل تطبيق، يوجه حركة المرور لخدمات متعددة عبر اتصال WireGuard مشفر واحد.
إدارة الأنفاق الأوتوماتيكية
يحافظ على اتصال WebSocket مستمر بمستوى التحكم في Pangolin بحيث يتم إعادة إنشاء الأنفاق تلقائيًا بعد انقطاعات الشبكة.
دعم اجتياز NAT
يتصل بشكل موثوق من خلف جدران الحماية والشبكات المقيدة دون الحاجة إلى إعادة توجيه المنافذ يدويًا أو إجراء تغييرات على تكوين شبكتك.
لماذا تشغّل Pangolin Newt على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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