انشر Fusion RSS بتثبيت بنقرة واحدة.
قارئ RSS خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا بواجهة مستخدم ويب نظيفة، واختصارات لوحة المفاتيح، ودعم واجهة برمجة تطبيقات Fever.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Fusion RSS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Fusion RSS
فيوجن هو قارئ RSS مفتوح المصدر وبسيط مكتوب بلغة Go، يركز على سير عمل قراءة سريع وخالٍ من التشتيت. يقوم بتحليل خلاصات RSS و Atom، ويكتشف الخلاصات تلقائيًا من عناوين URL للمواقع الإلكترونية، وينظم الاشتراكات في مجموعات مع تتبع حالة غير المقروءة، والإشارات المرجعية، والبحث بالنص الكامل عبر مكتبتك.
إن استضافة فيوجن ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة اشتراكاتك وسجل القراءة بعيدًا عن خدمات الطرف الثالث، وتوافقه مع واجهة برمجة تطبيقات Fever يتيح لعملاء الجوال الأصليين مثل Reeder و Unread و FeedMe المزامنة مع نسختك الخاصة بدلاً من مجمع سحابي.
الميزات الرئيسية لـ Fusion RSS
دعم Fever API
مزامنة المقالات مع عملاء iOS و Android وسطح المكتب الأصليين مثل Reeder و Unread و FeedMe من خلال واجهة برمجة التطبيقات المدمجة المتوافقة مع Fever.
قارئ يعمل بلوحة المفاتيح
تتيح لك الاختصارات على غرار Google Reader فرز مئات المقالات في الجلسة الواحدة دون مغادرة لوحة المفاتيح.
الاكتشاف التلقائي للموجز
الصق أي عنوان URL لموقع ويب وسيحدد Fusion موقع موجز RSS أو Atom تلقائيًا، مع تنظيم المجموعات لقوائم الاشتراكات المرتبة.
PWA متجاوب
تطبيق الويب التقدمي القابل للتثبيت يوفر تجربة قراءة شبيهة بالتطبيقات الأصلية على الهواتف والأجهزة اللوحية ومتصفحات سطح المكتب.
تسجيل الدخول الموحد OIDC
يتيح لك تكامل OpenID Connect الاختياري المصادقة مقابل Keycloak، Authelia، أو أي موفر هوية متوافق.
لا تضخم AI
يتعمد إغفال ميزات التلخيص والتوصية بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على تركيز القارئ، وتقديم تجربة خفيفة وقابلة للتنبؤ.
لماذا تشغّل Fusion RSS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."