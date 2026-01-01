فيوجن هو قارئ RSS مفتوح المصدر وبسيط مكتوب بلغة Go، يركز على سير عمل قراءة سريع وخالٍ من التشتيت. يقوم بتحليل خلاصات RSS و Atom، ويكتشف الخلاصات تلقائيًا من عناوين URL للمواقع الإلكترونية، وينظم الاشتراكات في مجموعات مع تتبع حالة غير المقروءة، والإشارات المرجعية، والبحث بالنص الكامل عبر مكتبتك.

إن استضافة فيوجن ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة اشتراكاتك وسجل القراءة بعيدًا عن خدمات الطرف الثالث، وتوافقه مع واجهة برمجة تطبيقات Fever يتيح لعملاء الجوال الأصليين مثل Reeder و Unread و FeedMe المزامنة مع نسختك الخاصة بدلاً من مجمع سحابي.