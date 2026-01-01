انشر jfa-go بنقرة واحدة.
إدارة المستخدمين القائمة على الدعوات لـ Jellyfin مع ملفات تعريف، وإعادة تعيين كلمات المرور، وإشعارات متعددة القنوات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ jfa-go
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام jfa-go
jfa-go هو رفيق لإدارة المستخدمين مستضاف ذاتيًا لـ Jellyfin (مع دعم ثانوي لـ Emby) يحل محل إنشاء الحسابات يدويًا بروابط دعوة قابلة للمشاركة. يمكن لكل دعوة تطبيق ملف تعريف Jellyfin يتحكم في الوصول إلى المكتبة، وحدود تحويل الترميز، وإعدادات الخادم الأخرى، بينما تتيح خيارات حدود الاستخدام، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وقواعد كلمة المرور، و CAPTCHA للمسؤولين تحكمًا صارمًا في من يسجل وكيف.
استضافة jfa-go ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع Jellyfin تزيل عوائق ضم العائلة أو الأصدقاء أو الداعمين المدفوعين، وتضيف تدفقات إعادة تعيين كلمة المرور التي تعمل مع ميزة "نسيت كلمة المرور" الأصلية في Jellyfin، وتربط إشعارات المستخدم بـ Discord و Telegram و Matrix والبريد الإلكتروني دون إعطاء أي بيانات لخدمات الجهات الخارجية.
الميزات الرئيسية لـ jfa-go
التسجيل بالدعوة
إنشاء روابط دعوة قابلة للمشاركة مع حدود الاستخدام وتواريخ انتهاء الصلاحية وملفات تعريف Jellyfin لكل رابط، بحيث يحصل كل ضيف على الوصول الصحيح تلقائيًا.
إعادة تعيين كلمة المرور بالخدمة الذاتية
اربط بمسار "نسيت كلمة المرور" الخاص بـ Jellyfin أو أظهر صفحة "حسابي" ليتمكن المستخدمون من إعادة تعيين بيانات الاعتماد دون الحاجة إلى الاتصال بمسؤول.
إشعارات متعددة القنوات
تواصل مع المستخدمين عبر ديسكورد، تيليجرام، ماتريكس، أو البريد الإلكتروني لتحذيرات انتهاء الصلاحية، والإعلانات، وأحداث الحساب باستخدام قوالب ماركداون.
إدارة المستخدمين بالجملة
عرض كل حسابات Jellyfin في لوحة تحكم واحدة وتمكين أو تعطيل أو حذف أو إعادة تعريف ملفات المستخدمين دفعة واحدة بدلاً من واحد تلو الآخر.
قواعد انتهاء صلاحية الحساب
إرفاق تاريخ انتهاء صلاحية محدد بوقت للدعوات بحيث يتم تعطيل أو حذف عضويات التجربة أو المدفوعة تلقائيًا بعد فترة محددة.
Ombi و Jellyseerr مزامنة
حافظ على مزامنة أسماء المستخدمين وكلمات المرور وتفاصيل الاتصال بين jfa-go و Ombi و Jellyseerr لتبقى الطلبات مرتبطة بالحساب الصحيح.
لماذا تشغّل jfa-go على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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