jfa-go هو رفيق لإدارة المستخدمين مستضاف ذاتيًا لـ Jellyfin (مع دعم ثانوي لـ Emby) يحل محل إنشاء الحسابات يدويًا بروابط دعوة قابلة للمشاركة. يمكن لكل دعوة تطبيق ملف تعريف Jellyfin يتحكم في الوصول إلى المكتبة، وحدود تحويل الترميز، وإعدادات الخادم الأخرى، بينما تتيح خيارات حدود الاستخدام، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وقواعد كلمة المرور، و CAPTCHA للمسؤولين تحكمًا صارمًا في من يسجل وكيف.

استضافة jfa-go ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع Jellyfin تزيل عوائق ضم العائلة أو الأصدقاء أو الداعمين المدفوعين، وتضيف تدفقات إعادة تعيين كلمة المرور التي تعمل مع ميزة "نسيت كلمة المرور" الأصلية في Jellyfin، وتربط إشعارات المستخدم بـ Discord و Telegram و Matrix والبريد الإلكتروني دون إعطاء أي بيانات لخدمات الجهات الخارجية.