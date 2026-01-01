نشر OpenCloud بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لمزامنة الملفات ومشاركتها والتعاون — بديل سيادي لـ Nextcloud و Google Drive.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenCloud
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenCloud
OpenCloud هو منصة حديثة مفتوحة المصدر لمزامنة الملفات والمشاركة والتعاون الجماعي. تم بناؤه بلغة Go لتحقيق الأداء وبصمة موارد ضئيلة، ويوفر تجربة تخزين سحابي خاص دون الاعتماد على خدمات طرف ثالث أو بنية تحتية للموردين. على عكس حلول مزامنة الملفات القديمة، يتضمن OpenCloud موفر هوية مدمجًا بحيث يعمل كحاوية واحدة دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية أو خادم LDAP.
يمنحك استضافة OpenCloud ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) سيادة كاملة على ملفاتك وبيانات التعاون الخاصة بك. تبقى المستندات والصور والمجلدات المشتركة وحسابات المستخدمين جميعها على البنية التحتية التي تتحكم فيها — بدون قيود تخزين تفرضها المنصة وبدون اشتراك مرتبط بالوصول إلى بياناتك.
الميزات الرئيسية لـ OpenCloud
نشر أحادي الحاوية
تعني إدارة الهوية المدمجة أن OpenCloud يتم نشره كحاوية واحدة دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية أو خادم LDAP.
مزامنة الملفات والمشاركة
مزامنة الملفات عبر عملاء سطح المكتب والهاتف المحمول، ومشاركة المجلدات أو الملفات الفردية مع ضوابط أذونات دقيقة.
الوصول إلى WebDAV و CalDAV
قم بتركيب مساحة التخزين الخاصة بك كمحرك أقراص شبكة عبر WebDAV، وقم بإدارة التقويمات وجهات الاتصال من خلال بروتوكولات CalDAV و CardDAV.
عملاء سطح المكتب والجوال
تحافظ برامج المزامنة الرسمية لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android على توفر الملفات عبر جميع أجهزتك.
تكامل Collabora Office
أضف Collabora Online لتمكين التحرير المستند إلى المتصفح للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية دون مغادرة مدير الملفات الخاص بك.
سياسات كلمة المرور الدقيقة
فرض الحد الأدنى للطول، ومتطلبات فئة الأحرف، وقائمة كلمات المرور المحظورة لتلبية معايير الأمان التنظيمية.
لماذا تشغّل OpenCloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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