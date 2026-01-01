DVinyl هو مدير مجموعات مفتوح المصدر مصمم لعشاق الوسائط المادية الذين يرغبون في الحصول على منزل واحد قابل للتخصيص لأقراصهم الفينيل والأقراص المدمجة والكاسيت والكتب والقصص المصورة وأقراص Blu-ray وأقراص DVD وألعاب الفيديو. يقوم بسحب البيانات الوصفية الغنية وصور الأغلفة من Discogs وHardcover وTMDB وIGDB، ثم يقدر القيمة السوقية للإصدارات الموسيقية حتى يتمكن هواة الجمع من تتبع القيمة الفعلية لمجموعاتهم.

تتيح لك استضافة DVinyl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمخزون مجموعتك الكامل وعلامات الموقع وبيانات قائمة الرغبات تحت سيطرتك بدلاً من أن تكون محصورة داخل تطبيق أو جدول بيانات تابع لجهة خارجية. تضمن قاعدة بيانات MongoDB المرفقة استمرار كتالوجك عبر التحديثات، ويتيح لك نظام المصادقة الخاص التصفح بمفردك أو مشاركة عرض للقراءة فقط مع الأصدقاء.