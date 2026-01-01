انشر DVinyl بنقرة واحدة.
مدير مجموعة مستضاف ذاتيًا يقوم بفهرسة وتقييم الفينيل والأقراص المدمجة والكتب والأفلام وألعاب الفيديو في مكتبة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DVinyl
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DVinyl
DVinyl هو مدير مجموعات مفتوح المصدر مصمم لعشاق الوسائط المادية الذين يرغبون في الحصول على منزل واحد قابل للتخصيص لأقراصهم الفينيل والأقراص المدمجة والكاسيت والكتب والقصص المصورة وأقراص Blu-ray وأقراص DVD وألعاب الفيديو. يقوم بسحب البيانات الوصفية الغنية وصور الأغلفة من Discogs وHardcover وTMDB وIGDB، ثم يقدر القيمة السوقية للإصدارات الموسيقية حتى يتمكن هواة الجمع من تتبع القيمة الفعلية لمجموعاتهم.
تتيح لك استضافة DVinyl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمخزون مجموعتك الكامل وعلامات الموقع وبيانات قائمة الرغبات تحت سيطرتك بدلاً من أن تكون محصورة داخل تطبيق أو جدول بيانات تابع لجهة خارجية. تضمن قاعدة بيانات MongoDB المرفقة استمرار كتالوجك عبر التحديثات، ويتيح لك نظام المصادقة الخاص التصفح بمفردك أو مشاركة عرض للقراءة فقط مع الأصدقاء.
الميزات الرئيسية لـ DVinyl
مكتبة متعددة التنسيقات
فهرس الفينيل والأقراص المدمجة والأشرطة والكتب والقصص المصورة وأقراص بلو راي وأقراص DVD وألعاب الفيديو جنبًا إلى جنب في مجموعة موحدة واحدة بدلاً من التنقل بين تطبيقات منفصلة.
تقييم سوق Discogs
احصل على تقديرات السوق المنخفضة والمتوسطة والعالية في الوقت الفعلي من Discogs حتى تعرف دائمًا قيمة مجموعتك الموسيقية في السوق الثانوية.
استيراد Discogs بنقرة واحدة
استورد مجموعة Discogs كاملة وموجودة بنقرة واحدة أو أضف عناصر جديدة باستخدام معرف الإصدار (Release ID) دون إعادة كتابة بيانات الفنان أو التسمية أو المسار.
لوحة تحكم قابلة للتخصيص
صمم عرضك الرئيسي باستخدام أدوات إحصائيات نمطية، واختصارات تنقل قابلة للتخصيص، وسمات مرئية لكل فئة تتناسب مع طريقة تصفحك.
تتبع الموقع الفعلي
ضع علامة على مكان وجود كل عنصر على أرففك، أو في المخزن، أو معارًا، حتى تتمكن من العثور على سجل أو كتاب معين دون البحث في المجموعة بأكملها.
قائمة الأمنيات والمشاركة
تتبع الاكتشافات المستقبلية في قائمة أمنيات مخصصة واعرض كتالوجك من خلال المصادقة المدمجة للتصفح الخاص أو المشاركة للقراءة فقط.
لماذا تشغّل DVinyl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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