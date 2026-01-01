ownCloud هي منصة لمزامنة ومشاركة الملفات ذاتية الاستضافة توفر راحة التخزين السحابي — الوصول من أي مكان، المزامنة عبر الأجهزة، والمشاركة مع الزملاء — بالكامل ضمن بنيتك التحتية الخاصة. على عكس Google Drive أو Dropbox، يقوم ownCloud بتخزين ملفاتك على خادمك الخاص، مما يبقي المستندات والبيانات الحساسة تحت سيطرتك المباشرة.

يستخدمه الشركات والجامعات والأفراد المهتمون بالخصوصية حول العالم، يدعم ownCloud إصدارات الملفات، أذونات المشاركة الدقيقة، وعملاء المزامنة لأنظمة Windows، macOS، Linux، iOS، و Android. يتضمن هذا النشر MariaDB لتخزين البيانات الموثوق به و Redis للتخزين المؤقت للأداء.