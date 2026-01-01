انشر ownCloud بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لمزامنة الملفات ومشاركتها توفر لك سحابة خاصة لمستنداتك وصورك وبياناتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ownCloud
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ownCloud
ownCloud هي منصة لمزامنة ومشاركة الملفات ذاتية الاستضافة توفر راحة التخزين السحابي — الوصول من أي مكان، المزامنة عبر الأجهزة، والمشاركة مع الزملاء — بالكامل ضمن بنيتك التحتية الخاصة. على عكس Google Drive أو Dropbox، يقوم ownCloud بتخزين ملفاتك على خادمك الخاص، مما يبقي المستندات والبيانات الحساسة تحت سيطرتك المباشرة.
يستخدمه الشركات والجامعات والأفراد المهتمون بالخصوصية حول العالم، يدعم ownCloud إصدارات الملفات، أذونات المشاركة الدقيقة، وعملاء المزامنة لأنظمة Windows، macOS، Linux، iOS، و Android. يتضمن هذا النشر MariaDB لتخزين البيانات الموثوق به و Redis للتخزين المؤقت للأداء.
الميزات الرئيسية لـ ownCloud
مزامنة عبر الأجهزة
تحافظ تطبيقات سطح المكتب لأنظمة Windows و macOS و Linux، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android، على مزامنة الملفات تلقائيًا عبر جميع أجهزتك.
مشاركة الملفات الدقيقة
مشاركة الملفات والمجلدات مع المستخدمين الداخليين أو الضيوف الخارجيين، مع إمكانية التحكم في أذونات العرض والتحرير وإعادة المشاركة، وتواريخ انتهاء صلاحية الرابط.
إصدارات الملفات
كل تعديل لملف ينشئ إصدارًا جديدًا يمكنك تصفحه واستعادته، مما يحمي من الكتابة فوق البيانات عن طريق الخطأ وفقدانها.
وصول WebDAV
قم بتركيب ownCloud كمحرك أقراص شبكة على أي نظام تشغيل باستخدام خادم WebDAV المدمج دون تثبيت عميل مزامنة مخصص.
سوق التطبيقات
توسيع الوظائف باستخدام تطبيقات لتحرير مستندات المكتب، وفحص الفيروسات، ومصادقة LDAP، وتسجيل الدخول بخطوتين من سوق ownCloud.
لماذا تشغّل ownCloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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