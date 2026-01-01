انشر Pgweb بنقرة واحدة.
متصفح PostgreSQL خفيف الوزن ومستند إلى الويب بدون أي تبعيات لاستكشاف قاعدة البيانات الفوري من أي متصفح حديث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pgweb
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pgweb
Pgweb هو متصفح قواعد بيانات PostgreSQL حديث ومتعدد المنصات، مبني بلغة Go وموزع كملف ثنائي واحد بدون أي تبعيات خارجية. يوفر واجهة ويب نظيفة لتصفح المخططات، وتشغيل استعلامات SQL مخصصة، وتصدير البيانات — دون تعقيد مجموعات إدارة قواعد البيانات التقليدية.
يمنح نشر Pgweb على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك بأكمله متصفح قواعد بيانات مركزي يمكن الوصول إليه دائمًا، مؤمن خلف مصادقة HTTP الأساسية. يعمل جنبًا إلى جنب مع مثيلات PostgreSQL الخاصة بك على شبكة خاصة، مما يوفر وصولاً آمنًا للاستعلامات المخصصة دون الكشف عن بيانات اعتماد قاعدة البيانات الخام للمطورين.
الميزات الرئيسية لـ Pgweb
صفر تبعيات
نشر ثنائي واحد يعني أنه يمكنك البدء في تصفح قواعد بيانات PostgreSQL في ثوانٍ دون الحاجة إلى مكتبات وقت التشغيل أو حزم النظام.
دعم متعدد الجلسات
اتصل بقواعد بيانات PostgreSQL متعددة وقم بالتبديل بينها في وقت واحد، مما يسهل مقارنة البيانات عبر البيئات.
تصدير البيانات
تصدير نتائج الجداول والاستعلامات مباشرة إلى CSV أو JSON أو XML لتحليلها في جداول البيانات وأدوات ذكاء الأعمال.
اتصالات SSH النفقية
الاتصال بأمان بقواعد البيانات البعيدة عبر أنفاق SSH دون الكشف عن منافذ PostgreSQL علنًا أو تعديل قواعد جدار الحماية.
سجل الاستعلامات
يتتبع تلقائيًا العبارات المنفذة مسبقًا، مما يتيح لك استدعاء الاستعلامات المعقدة وإعادة استخدامها بسرعة دون الحاجة إلى إعادة كتابتها.
لماذا تشغّل Pgweb على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."