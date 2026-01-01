Pgweb هو متصفح قواعد بيانات PostgreSQL حديث ومتعدد المنصات، مبني بلغة Go وموزع كملف ثنائي واحد بدون أي تبعيات خارجية. يوفر واجهة ويب نظيفة لتصفح المخططات، وتشغيل استعلامات SQL مخصصة، وتصدير البيانات — دون تعقيد مجموعات إدارة قواعد البيانات التقليدية.

يمنح نشر Pgweb على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك بأكمله متصفح قواعد بيانات مركزي يمكن الوصول إليه دائمًا، مؤمن خلف مصادقة HTTP الأساسية. يعمل جنبًا إلى جنب مع مثيلات PostgreSQL الخاصة بك على شبكة خاصة، مما يوفر وصولاً آمنًا للاستعلامات المخصصة دون الكشف عن بيانات اعتماد قاعدة البيانات الخام للمطورين.