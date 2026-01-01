انشر Focalboard بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع واجهات عرض كانبان وجدول ومعرض وتقويم للفرق والأفراد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Focalboard
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Focalboard
Focalboard هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة المشاريع تم تطويره بواسطة Mattermost كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Trello و Notion و Asana. يجمع بين لوحات كانبان البديهية مع أوضاع عرض متعددة — جدول، معرض، وتقويم — حتى تتمكن من تصور نفس بيانات المشروع بأي تنسيق يناسب سير عملك. تدعم البطاقات الخصائص المخصصة، والتصنيفات، وتواريخ الاستحقاق، والمرفقات، لتتكيف مع أي نوع مشروع من سباقات تطوير البرمجيات إلى تقاويم المحتوى.
استضافة Focalboard ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني لوحات وبطاقات وأعضاء فريق غير محدودين بتكلفة يمكن التنبؤ بها — لا يوجد تسعير لكل مستخدم، ولا حدود لعدد اللوحات، ولا خطر من تحقيق الدخل من بيانات مشروعك. لا يتطلب الواجهة الخلفية خفيفة الوزن SQLite أي قاعدة بيانات خارجية، مما يحافظ على بساطة النشر والصيانة.
الميزات الرئيسية لـ Focalboard
أوضاع عرض متعددة
التبديل بين طرق عرض كانبان والجدول والمعرض والتقويم لنفس البيانات لتناسب طريقة تفكيرك في مشروعك.
خصائص مخصصة
أضف حقولاً مخصصة، وتصنيفات، وتواريخ، ومسؤولين إلى البطاقات لتخصيص كل لوحة لتناسب متطلبات سير عملك المحددة.
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لأعضاء فريق متعددين تعديل اللوحات في وقت واحد، مع الحفاظ على التواصل في سياقه من خلال التعليقات والإشارات (@mentions).
استيراد من أدوات شائعة
قم بترحيل المشاريع الحالية من Trello و Asana و Notion باستخدام وظيفة الاستيراد المضمنة لتجنب البدء من الصفر.
قوالب لوحات
تتيح لك القوالب الجاهزة لأنواع المشاريع الشائعة إعداد لوحة جديدة في ثوانٍ بالهيكل الصحيح الموجود بالفعل.
لماذا تشغّل Focalboard على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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