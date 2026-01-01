انشر Polaris بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى خفيف الوزن مدعوم بلغة Rust يضع مجموعتك الشخصية على كل جهاز تملكه.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Polaris
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Polaris
Polaris هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust، تم إنشاؤه لإتاحة مكتبة موسيقى شخصية من أي متصفح أو جهاز محمول بأقل قدر من الأجهزة. يحافظ جوهر Rust على استخدام الذاكرة وحمل وحدة المعالجة المركزية منخفضًا بما يكفي للتشغيل بشكل مريح على خطط VPS للمبتدئين، بينما يقوم بفهرسة المكتبات التي تحتوي على عشرات الآلاف من المقاطع الصوتية عبر تنسيقات FLAC وMP3 وMP4 وOGG وOpus وAPE وWAV وAIFF.
يُبقي استضافة Polaris الذاتية كل ألبوم ونسخة وتنزيل من Bandcamp تحت سيطرتك بدون رسوم شهرية، ولا تقلب في الكتالوج، ولا يتم بيع بيانات الاستماع لأطراف ثالثة. يقوم أول شخص يفتح واجهة المستخدم الويب بإكمال معالج إعداد قصير يربط مسار المكتبة بحساب مسؤول، لذلك لا تظهر بيانات الاعتماد الأولية أبدًا في السجلات أو في قالب النشر.
الميزات الرئيسية لـ Polaris
أداء راست
يحافظ التنفيذ الأصلي بلغة Rust على انخفاض استخدام الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية، مما يسمح بتدفق مكتبة كبيرة بسلاسة حتى على أصغر خطط VPS.
دعم التنسيق غير المنقوص
يبث FLAC و MP3 و MP4 و OGG و Opus و APE و WAV و AIFF بجودة أصلية بدون إعادة ترميز قسرية لملفاتك الأصلية.
معالج الإعداد للزيارة الأولى
تدفق ترحيب موجه يقرن مجلد الموسيقى الخاص بك بحساب مسؤول عند التحميل الأول، بدون بيانات اعتماد افتراضية مبرمجة في الصورة.
قوائم تشغيل متعددة المستخدمين
يحصل كل فرد من أفراد الأسرة على حسابه الخاص، وقوائم التشغيل، وسجل الاستماع دون تداخل المكتبات على خادم مشترك.
API متوافق مع Subsonic
يوفر واجهة API متوافقة مع Subsonic بحيث يمكن لعشرات من تطبيقات المجتمع على iOS و Android وأجهزة سطح المكتب الاتصال دون الحاجة إلى تطبيق خاص.
إدارة عبر المتصفح
التكوين بأكمله — المستخدمون، نقاط التحميل، DDNS، قواعد غلاف الألبوم — قابل للتحرير من واجهة المستخدم الويب دون الحاجة للدخول إلى الحاوية.
لماذا تشغّل Polaris على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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