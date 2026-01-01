Polaris هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust، تم إنشاؤه لإتاحة مكتبة موسيقى شخصية من أي متصفح أو جهاز محمول بأقل قدر من الأجهزة. يحافظ جوهر Rust على استخدام الذاكرة وحمل وحدة المعالجة المركزية منخفضًا بما يكفي للتشغيل بشكل مريح على خطط VPS للمبتدئين، بينما يقوم بفهرسة المكتبات التي تحتوي على عشرات الآلاف من المقاطع الصوتية عبر تنسيقات FLAC وMP3 وMP4 وOGG وOpus وAPE وWAV وAIFF.

يُبقي استضافة Polaris الذاتية كل ألبوم ونسخة وتنزيل من Bandcamp تحت سيطرتك بدون رسوم شهرية، ولا تقلب في الكتالوج، ولا يتم بيع بيانات الاستماع لأطراف ثالثة. يقوم أول شخص يفتح واجهة المستخدم الويب بإكمال معالج إعداد قصير يربط مسار المكتبة بحساب مسؤول، لذلك لا تظهر بيانات الاعتماد الأولية أبدًا في السجلات أو في قالب النشر.