يتصل SuggestArr بخادم الوسائط الخاص بك (Jellyfin أو Plex أو Emby) ومثيل Seer الخاص بك لأتمتة دورة اكتشاف الوسائط وطلبها. يقرأ سجل المشاهدة الأخير، ويجد أفلامًا وبرامج تلفزيونية مشابهة عبر قاعدة بيانات TMDb، ويرسل طلبات التنزيل تلقائيًا وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين — ليغلق الحلقة بين ما تشاهده اليوم وما يظهر في مكتبتك غدًا.

على عكس سير عمل الطلبات اليدوية، يعمل SuggestArr تلقائيًا. يضيف وضع الذكاء الاصطناعي الاختياري الذي يستخدم أي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI (بما في ذلك Ollama المحلي) توصيات مخصصة للغاية مع البحث باللغة الطبيعية. يتم الإعداد من خلال معالج واجهة المستخدم الويب بعد النشر — لا تتطلب بيانات اعتماد API عند وقت النشر.