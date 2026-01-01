انشر SuggestArr بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك توصية وسائط آلي يحلل سجل المشاهدة ويطلب محتوى مشابهًا عبر Seer.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SuggestArr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SuggestArr
يتصل SuggestArr بخادم الوسائط الخاص بك (Jellyfin أو Plex أو Emby) ومثيل Seer الخاص بك لأتمتة دورة اكتشاف الوسائط وطلبها. يقرأ سجل المشاهدة الأخير، ويجد أفلامًا وبرامج تلفزيونية مشابهة عبر قاعدة بيانات TMDb، ويرسل طلبات التنزيل تلقائيًا وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين — ليغلق الحلقة بين ما تشاهده اليوم وما يظهر في مكتبتك غدًا.
على عكس سير عمل الطلبات اليدوية، يعمل SuggestArr تلقائيًا. يضيف وضع الذكاء الاصطناعي الاختياري الذي يستخدم أي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI (بما في ذلك Ollama المحلي) توصيات مخصصة للغاية مع البحث باللغة الطبيعية. يتم الإعداد من خلال معالج واجهة المستخدم الويب بعد النشر — لا تتطلب بيانات اعتماد API عند وقت النشر.
الميزات الرئيسية لـ SuggestArr
تحليل سجل المشاهدة
يقرأ سجل التشغيل الأخير من Jellyfin أو Plex أو Emby لتحديد ما يشاهده المستخدمون وعرض المرشحات ذات الصلة للتوصيات الجديدة.
تقديم طلب آلي
يرسل طلبات الوسائط مباشرة إلى مثيل Seer الخاص بك بجدول زمني cron قابل للتكوين، دون الحاجة إلى تدخل يدوي بعد الإعداد الأولي.
توصيات مدعومة من TMDb
يكتشف عناوين مشابهة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات قاعدة بيانات الأفلام (The Movie Database API) مع فلاتر للنوع والتقييم وسنة الإصدار واللغة وتوفر البث.
الاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تكامل LLM الاختياري مع OpenAI أو Ollama أو Gemini أو LiteLLM يوفر توصيات مخصصة ويمكّن البحث عن الوسائط باللغة الطبيعية.
عارض السجلات في الوقت الفعلي
لوحة تحكم مدمجة مع سجلات مفلترة مباشرة تُظهر بالضبط ما تم التوصية به وطلبه وتخطيه خلال كل تشغيل أتمتة.
لماذا تشغّل SuggestArr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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