نشر Jellyseerr بنقرة واحدة.
أداة إدارة طلبات الوسائط التي تتيح للمستخدمين اكتشاف وطلب الأفلام والبرامج التلفزيونية لـ Jellyfin و Emby و Plex.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Jellyseerr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Jellyseerr
Jellyseerr هو واجهة أمامية لطلب وإدارة الوسائط لخوادم الوسائط المستضافة ذاتيًا، مصممة لتزويد المستخدمين بطريقة أنيقة لاكتشاف وطلب المحتوى دون الحاجة إلى الوصول المباشر إلى Sonarr أو Radarr. يتصفح المستخدمون كتالوجًا غنيًا، ويقدمون الطلبات، ويتلقون إشعارات عند توفر المحتوى — بينما يوافق المسؤولون على الطلبات ويديرون تلبيتها من خلال لوحة تحكم واضحة.
تضمن استضافة Jellyseerr ذاتيًا بجانب خادم الوسائط الخاص بك الاحتفاظ بجميع سجلات الطلبات وحسابات المستخدمين وبيانات اعتماد التكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكن للمستخدمين تصفح وطلب المحتوى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع تسجيل الدخول الموحد من حساباتهم الحالية على Jellyfin أو Emby أو Plex، مما يجعل التجربة سلسة من لحظة تسجيل الدخول.
الميزات الرئيسية لـ Jellyseerr
Jellyfin SSO
يدخل المستخدمون باستخدام بيانات اعتمادهم الحالية لـ Jellyfin أو Emby أو Plex — لا يلزم إنشاء حساب منفصل لمستخدمي خادم الوسائط الحاليين لديك.
تكامل Sonarr و Radarr
تُرسل الطلبات المعتمدة مباشرةً إلى Sonarr أو Radarr للتنزيل التلقائي والإضافة إلى المكتبة دون تدخل يدوي من المسؤول.
سير عمل طلب الموافقة
يقوم المسؤولون بمراجعة الطلبات المعلقة من لوحة تحكم مركزية والموافقة عليها أو رفضها بنقرة واحدة قبل بدء التنفيذ.
أذونات دقيقة
يمنع التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، مع حصص وقيود الطلبات لكل مستخدم، أي مستخدم واحد من إغراق قوائم انتظار التنزيل.
إشعارات متعددة القنوات
إخطار المستخدمين عبر Discord و Telegram و Slack والبريد الإلكتروني و Pushover و webhooks عندما يصبح المحتوى المطلوب متاحًا للمشاهدة.
لماذا تشغّل Jellyseerr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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