Jellyseerr هو واجهة أمامية لطلب وإدارة الوسائط لخوادم الوسائط المستضافة ذاتيًا، مصممة لتزويد المستخدمين بطريقة أنيقة لاكتشاف وطلب المحتوى دون الحاجة إلى الوصول المباشر إلى Sonarr أو Radarr. يتصفح المستخدمون كتالوجًا غنيًا، ويقدمون الطلبات، ويتلقون إشعارات عند توفر المحتوى — بينما يوافق المسؤولون على الطلبات ويديرون تلبيتها من خلال لوحة تحكم واضحة.

تضمن استضافة Jellyseerr ذاتيًا بجانب خادم الوسائط الخاص بك الاحتفاظ بجميع سجلات الطلبات وحسابات المستخدمين وبيانات اعتماد التكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكن للمستخدمين تصفح وطلب المحتوى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع تسجيل الدخول الموحد من حساباتهم الحالية على Jellyfin أو Emby أو Plex، مما يجعل التجربة سلسة من لحظة تسجيل الدخول.