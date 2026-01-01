تثبيت Ombi بنقرة واحدة.
نظام طلبات مستضاف ذاتيًا لـ Plex و Emby و Jellyfin — يطلب المستخدمون الأفلام والبرامج، وأنت توافق وتلبي تلقائيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ombi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ombi
Ombi هو نظام الطلبات القياسي المستضاف ذاتيًا للأسر التي تستخدم Plex أو Emby أو Jellyfin. يسجل المستخدمون الدخول باستخدام حساب خادم الوسائط الحالي الخاص بهم ويطلبون الأفلام والبرامج التلفزيونية وألبومات الموسيقى ومحتوى 4K من خلال واجهة ويب مصقولة ومتوافقة مع الجوّال. يتدفق كل طلب إلى قائمة انتظار موافقة قابلة للتكوين، ثم يقوم تلقائيًا بإعادة توجيه العناصر المعتمدة إلى Sonarr أو Radarr أو Lidarr أو CouchPotato لتلبيتها.
استضافة Ombi ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح المستخدمين مسارًا واضحًا "اطلب أولاً" إلى مكتبة الوسائط الخاصة بك ويمنحك مكانًا واحدًا للموافقة على الطلبات الواردة أو رفضها أو التعامل معها دفعة واحدة — دون كشف لوحات تحكم Arr الإدارية الخاصة بك للأسرة.
الميزات الرئيسية لـ Ombi
تسجيل الدخول لـ Plex و Emby و Jellyfin
يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد خادم الوسائط الموجودة لديهم، لذلك لا يوجد حساب منفصل لإدارته وتظل الأذونات متزامنة.
طلبات الأفلام والتلفزيون والموسيقى و4K
حصص لكل فئة، وحدود لكل مستخدم، وقواعد موافقة تتيح لك تخصيص ما يمكن لكل مشاهد طلبه دون إشراف يدوي.
التنفيذ التلقائي عبر Arr
تتدفق الطلبات الموافق عليها مباشرة إلى Sonarr و Radarr و Lidarr عبر واجهات برمجة تطبيقات REST الخاصة بهم، بحيث يتم تنزيل المحتوى ومعالجته ووصوله إلى المكتبة تلقائيًا.
طلب الإشعارات
ديسكورد، بوش أوفر، بوش بوليت، تيليجرام، سلاك، البريد الإلكتروني، وإشعارات الدفع لتطبيقات الجوال تبقي المسؤولين والمستخدمين على اطلاع دائم مع تقدم الطلبات.
واجهة المستخدم والتطبيقات المتوافقة مع الجوال
واجهة مستخدم ويب متجاوبة ومصقولة بالإضافة إلى تطبيقات مصاحبة لنظامي iOS و Android تتيح لأفراد الأسرة طلب وتتبع المحتوى من أي جهاز.
لماذا تشغّل Ombi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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