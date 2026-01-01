Ombi هو نظام الطلبات القياسي المستضاف ذاتيًا للأسر التي تستخدم Plex أو Emby أو Jellyfin. يسجل المستخدمون الدخول باستخدام حساب خادم الوسائط الحالي الخاص بهم ويطلبون الأفلام والبرامج التلفزيونية وألبومات الموسيقى ومحتوى 4K من خلال واجهة ويب مصقولة ومتوافقة مع الجوّال. يتدفق كل طلب إلى قائمة انتظار موافقة قابلة للتكوين، ثم يقوم تلقائيًا بإعادة توجيه العناصر المعتمدة إلى Sonarr أو Radarr أو Lidarr أو CouchPotato لتلبيتها.

استضافة Ombi ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح المستخدمين مسارًا واضحًا "اطلب أولاً" إلى مكتبة الوسائط الخاصة بك ويمنحك مكانًا واحدًا للموافقة على الطلبات الواردة أو رفضها أو التعامل معها دفعة واحدة — دون كشف لوحات تحكم Arr الإدارية الخاصة بك للأسرة.