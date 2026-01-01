نشر Evolution API بنقرة واحدة.
بوابة واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال مفتوحة المصدر لبناء روبوتات الدردشة والأتمتة وتكاملات مراسلة العملاء.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Evolution API
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Evolution API
Evolution API هي منصة مفتوحة المصدر توفر واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة لأتمتة مراسلات واتساب. مبنية على مكتبة Baileys، تتيح للمطورين ربط حسابات واتساب، إرسال واستقبال الرسائل، إدارة جهات الاتصال، وتشغيل الـ webhooks لمعالجة الأحداث في الوقت الفعلي — كل ذلك دون رسوم API رسمية باهظة للاتصالات غير السحابية.
استضافة Evolution API ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات محادثات العملاء على بنيتك التحتية الخاصة، مما يضمن الامتثال للوائح حماية البيانات ويزيل تكاليف الرسالة الواحدة التي تجعل مقدمي الخدمات التجاريين باهظين عند التوسع. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis استمرارية موثوقة ومعالجة رسائل عالية الإنتاجية لأعباء العمل الإنتاجية.
الميزات الرئيسية لـ Evolution API
إدارة النسخ المتعددة
ربط وإدارة أرقام واتساب متعددة من نشر واحد، مع عزل كل مثيل والتحكم به بشكل مستقل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).
تكاملات روبوت الدردشة
تتيح الموصلات الأصلية لـ Typebot و Chatwoot و OpenAI بناء روبوتات الدردشة بدون الحاجة إلى برمجة ومحادثات آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على واتساب.
نظام أحداث Webhook
تُسلّم ويب هوكس في الوقت الفعلي أحداث الرسائل والاتصال والمجموعات إلى تطبيقك لحظة وقوعها، مما يتيح استجابات آلية فورية.
أتمتة سير العمل
متوافق مع n8n ومنصات الأتمتة الأخرى، مما يسمح بإنشاء سير عمل رسائل معقدة ومتعددة الخطوات دون الحاجة إلى تعليمات برمجية مخصصة.
RESTful API
واجهة برمجة تطبيقات HTTP/JSON واضحة مع مصادقة رمز الاستجابة السريعة تجعل دمج رسائل واتساب في أي تطبيق أو خدمة أمرًا سهلاً ومباشرًا.
لماذا تشغّل Evolution API على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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