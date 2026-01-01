PicoClaw هو مساعد ذكاء اصطناعي مستقل ومفتوح المصدر، بدأته Sipeed وتمت كتابته بالكامل بلغة Go من الصفر. أُعيد بناء المشروع من خلال عملية تمهيد ذاتي — حيث قاد وكيل الذكاء الاصطناعي نفسه ترحيل البنية وتحسين الكود — مما أنتج ملفًا ثنائيًا ثابتًا واحدًا يعمل في أقل من ثانية ويعمل على نواة معالج مركزية واحدة.

صُمم ليكون صغيرًا وسريعًا وقابلًا للنشر في أي مكان، يعالج PicoClaw نفس أعباء العمل التي تعالجها أطر عمل الوكلاء الأثقل بكثير بينما يستهلك حوالي 10 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يمنحك استضافة أداة التشغيل ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) وحدة تحكم قائمة على المتصفح، وتكوينًا دائمًا، وبوابة تعمل لفترة طويلة تربط نموذج اللغة الكبير (LLM) الذي تختاره بتليجرام وديسكورد وماتريكس وويتشات وأي خادم MCP تشير إليه.