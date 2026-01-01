انشر PicoClaw بتثبيت بنقرة واحدة.
مساعد ذكاء اصطناعي خفيف الوزن للغاية مكتوب بلغة Go مع دعم MCP الأصلي وأكثر من 30 تكاملاً لمزودي LLM.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PicoClaw
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PicoClaw
PicoClaw هو مساعد ذكاء اصطناعي مستقل ومفتوح المصدر، بدأته Sipeed وتمت كتابته بالكامل بلغة Go من الصفر. أُعيد بناء المشروع من خلال عملية تمهيد ذاتي — حيث قاد وكيل الذكاء الاصطناعي نفسه ترحيل البنية وتحسين الكود — مما أنتج ملفًا ثنائيًا ثابتًا واحدًا يعمل في أقل من ثانية ويعمل على نواة معالج مركزية واحدة.
صُمم ليكون صغيرًا وسريعًا وقابلًا للنشر في أي مكان، يعالج PicoClaw نفس أعباء العمل التي تعالجها أطر عمل الوكلاء الأثقل بكثير بينما يستهلك حوالي 10 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يمنحك استضافة أداة التشغيل ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) وحدة تحكم قائمة على المتصفح، وتكوينًا دائمًا، وبوابة تعمل لفترة طويلة تربط نموذج اللغة الكبير (LLM) الذي تختاره بتليجرام وديسكورد وماتريكس وويتشات وأي خادم MCP تشير إليه.
الميزات الرئيسية لـ PicoClaw
بصمة ضئيلة للغاية
استخدام الذاكرة الأساسية أقل من 10 ميجابايت وأوقات تشغيل في أقل من ثانية يعني أن خادم VPS واحدًا يمكنه استضافة PicoClaw جنبًا إلى جنب مع بقية مكدسك دون تكلفة إضافية قابلة للقياس.
مشغل وحدة تحكم الويب
مشغل قائم على المتصفح على المنفذ 18800 يرشدك خلال إعدادات المزود والقناة والبوابة دون الحاجة إلى تعديل ملفات JSON يدويًا.
دعم MCP الأصلي
يتيح لك تكامل بروتوكول سياق النموذج من الدرجة الأولى ربط أي خادم MCP لتوسيع قدرات الوكيل دون الحاجة لكتابة إضافات مخصصة.
أكثر من 30 من مقدمي LLM
استخدم OpenAI و Anthropic و Gemini و OpenRouter و AWS Bedrock و Azure و Kimi و Minimax والمزيد من خلال تكوين model_list واحد.
بوابة متعددة القنوات
بوابة دائمة التشغيل تعرض وكيلك عبر تيليجرام، ديسكورد، ماتريكس، آي آر سي، وي تشات، ووي كوم من عملية نشر واحدة.
توجيه النموذج الذكي
التوجيه المستند إلى القواعد يرسل الاستعلامات البسيطة إلى النماذج خفيفة الوزن والمعقدة إلى النماذج الرائدة، مما يقلل من إنفاق واجهة برمجة التطبيقات (API) دون المساس بالجودة.
لماذا تشغّل PicoClaw على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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