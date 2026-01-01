Plone هو نظام إدارة محتوى (CMS) ناضج ومؤسسي ومفتوح المصدر، مبني على أساس متين من بايثون. يشغل آلاف المواقع عبر الوكالات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية والشركات العالمية، مع سجل حافل لأكثر من 20 عامًا دون الإبلاغ عن أي ثغرة أمنية واحدة لتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد. يأتي Plone 6 بواجهة المستخدم الكلاسيكية (Classic UI) — وهي بيئة تحرير كاملة الميزات مع تحكم دقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، ومحتوى متعدد اللغات، وإدارة الإصدارات، ونظام بيئي غني من الإضافات يتجاوز 300 حزمة.

تمنحك استضافة Plone ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لمحتواك وبيانات المستخدمين، ولا تتطلب تراخيص لكل مقعد، وتوفر مرونة لتوسيع المنصة من خلال إضافات بايثون وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) التي تدعم سير عمل النشر اللارأسي والمختلط.