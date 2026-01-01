انشر Plone بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى آمن ومفتوح المصدر، موثوق به من قبل الحكومات والجامعات والشركات لأكثر من عقدين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Plone
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Plone
Plone هو نظام إدارة محتوى (CMS) ناضج ومؤسسي ومفتوح المصدر، مبني على أساس متين من بايثون. يشغل آلاف المواقع عبر الوكالات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية والشركات العالمية، مع سجل حافل لأكثر من 20 عامًا دون الإبلاغ عن أي ثغرة أمنية واحدة لتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد. يأتي Plone 6 بواجهة المستخدم الكلاسيكية (Classic UI) — وهي بيئة تحرير كاملة الميزات مع تحكم دقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، ومحتوى متعدد اللغات، وإدارة الإصدارات، ونظام بيئي غني من الإضافات يتجاوز 300 حزمة.
تمنحك استضافة Plone ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لمحتواك وبيانات المستخدمين، ولا تتطلب تراخيص لكل مقعد، وتوفر مرونة لتوسيع المنصة من خلال إضافات بايثون وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) التي تدعم سير عمل النشر اللارأسي والمختلط.
الميزات الرئيسية لـ Plone
الأمان على مستوى المؤسسات
يتمتع Plone بسجل أمني يمتد لعشرين عامًا وفريق أمني متخصص — مما يجعله نظام إدارة المحتوى المفضل للمؤسسات الحكومية والرعاية الصحية التي لا يمكنها تحمل الاختراقات.
التحكم الدقيق في الوصول
حدد الأدوار والأذونات على أي مستوى من شجرة المحتوى، بحيث يرى المحررون والمراجعون والقراء ويعدلون فقط ما هو مصرح لهم بالوصول إليه.
إصدارات المحتوى الكاملة
يتم تتبع كل تغيير في المحتوى ويمكن التراجع عنه — قارن الإصدارات، واستعد الحالات السابقة، وحافظ على سجل تدقيق كامل دون الحاجة إلى إضافات إضافية.
الدعم متعدد اللغات
إدارة المحتوى بلغات متعددة باستخدام سير عمل الترجمة المدمج، والتنقل المدرك للغة، وعناصر التحكم في النشر لكل لغة.
REST API
تعرض طبقة plone.restapi جميع المحتوى والتكوين كنقاط نهاية JSON، مما يتيح النشر بدون واجهة أمامية وتطبيقات الهاتف المحمول وتكاملات الجهات الخارجية.
نظام بيئي للإضافات القابلة للتوسيع
أكثر من 300 إضافة مجتمعية تغطي التجارة الإلكترونية، ومصادقة LDAP، والبحث المتقدم، وسير العمل المخصص — كلها قابلة للتثبيت دون الحاجة لتعديل الكود الأساسي.
لماذا تشغّل Plone على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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