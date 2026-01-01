انشر TeslaMate بنقرة واحدة.
مسجل بيانات مستضاف ذاتيًا لسيارتك التيسلا يسجل كل قيادة وشحن وإحصائية رحلة مع لوحات تحكم Grafana جميلة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TeslaMate
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TeslaMate
TeslaMate هو مسجل بيانات مفتوح المصدر لمالكي Tesla يتصل بواجهة برمجة تطبيقات Tesla (API)، ويستطلع بيانات القياس عن بعد لسيارتك باستمرار، ويخزن كل رحلة، وشحنة، وتحديث برنامج، وحدث خمول في قاعدة بيانات PostgreSQL. تم تصميمه حول تطبيق ويب Phoenix نظيف ومثيل Grafana مخصص مع عشرين لوحة تحكم جاهزة، يمنحك رؤى تاريخية حول الكفاءة، وتدهور البطارية، وتكاليف الشحن، وعادات القيادة التي لا يكشف عنها تطبيق Tesla.
استضافة TeslaMate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية كل كيلومتر من بيانات القيادة — لا توجد خدمة تحليلات تابعة لجهة خارجية تستوعب مواقع رحلاتك، أو سجل الشحن، أو أنماط الاستيقاظ. تعمل حزمة PostgreSQL وGrafana ووسيط MQTT بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وتسجل الدخول إلى TeslaMate مرة واحدة باستخدام حساب Tesla الخاص بك لبدء جمع البيانات.
الميزات الرئيسية لـ TeslaMate
تسجيل القيادة والشحن
يسجل الاستقصاء المستمر كل رحلة قيادة، وجلسة شحن، وتحديث برنامج، وحدث ركن السيارة مع طوابع زمنية دقيقة للبدء والانتهاء والمواقع.
لوحات تحكم Grafana جاهزة
تعرض أربع وعشرون لوحة معلومات الكفاءة والمدى وتكاليف الشحن وتآكل الإطارات وتدهور البطارية جاهزة للاستخدام — لا يتطلب إعداد Grafana.
حل الرحلة والعنوان
الترجمة العكسية للموقع الجغرافي تحول إحداثيات GPS الخام إلى عناوين مسماة بحيث يعرض لك سجل الرحلات أسماء الأماكن الفعلية، وليس الإحداثيات.
تتبع صحة البطارية
تساعدك الرسوم البيانية لتدهور البطارية على المدى الطويل وفقدان السعة المتوقع على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستبدال أو مطالبات الضمان.
تقارير تكلفة الشحن
قم بتكوين التعريفات حسب الموقع لحساب تكاليف الشحن الدقيقة لكل جلسة، وتقديرات الفواتير الشهرية، والمدخرات مقارنة بالبنزين.
تكامل MQTT
تتكامل حالة السيارة المباشرة المنشورة عبر MQTT مع Home Assistant أو openHAB أو أي منصة أتمتة منزلية تدعم MQTT.
لماذا تشغّل TeslaMate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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