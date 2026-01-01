نشر Relaticle بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام CRM مفتوح المصدر مع دعم وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج، و30 أداة MCP، وواجهة برمجة تطبيقات REST لأتمتة سير عمل العملاء.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Relaticle
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Relaticle
Relaticle هي منصة CRM مستضافة ذاتيًا مبنية بدعم وكيل الذكاء الاصطناعي الأصلي في جوهرها. تدير جهات الاتصال والشركات ومسارات المبيعات من خلال واجهة حديثة مدعومة بـ Filament، مع كشف 30 أداة من بروتوكول سياق النموذج (Model Context Protocol) التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي قراءة وكتابة بيانات CRM مباشرةً — دون الحاجة إلى استخلاص البيانات من واجهة المستخدم أو الاعتماد على عمليات تكامل هشة.
على عكس أنظمة CRM التقليدية التي تضيف الذكاء الاصطناعي كفكرة لاحقة، تم تصميم Relaticle من الألف إلى الياء لعمل كل من الوكلاء البشريين ووكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال نفس نموذج البيانات. يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST وصولاً برمجيًا كاملاً، ويتعامل عامل الخلفية Laravel Horizon مع عمليات الاستيراد والإشعارات والأتمتة المجدولة. تبقى جميع البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Relaticle
دعم وكيل الذكاء الاصطناعي الأصلي
30 أداة مدمجة لبروتوكول سياق النموذج تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي إنشاء جهات اتصال، وتحديث مسارات العمل، والاستعلام عن بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) مباشرةً دون الحاجة إلى عمليات تكامل مخصصة.
جهات الاتصال وخطوط الأنابيب
إدارة جهات الاتصال والشركات والصفقات ومسارات المبيعات في نظام CRM منظم مصمم للفرق التي تحتاج إلى سجل موثوق لكل علاقة عميل.
كامل REST API
تعرض واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة جميع كائنات CRM لبرامج الأتمتة النصية، وعمليات التكامل مع جهات خارجية، وتقارير مخصصة دون الحاجة إلى الوصول إلى واجهة الويب.
معالجة المهام في الخلفية
Laravel Horizon كيعالج المهام اللي ف الطابور ديال الاستيراد، الإشعارات، والمهام المجدولة، بلا ما يعرقل الواجهة ديال الويب ف العمليات الثقيلة.
OAuth تسجيل الدخول الاجتماعي
يسجل أعضاء الفريق الدخول باستخدام حسابات GitHub أو Google، مما يلغي الحاجة إلى إدارة مجموعة منفصلة من بيانات الاعتماد لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM).
لماذا تشغّل Relaticle على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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