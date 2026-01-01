تثبيت LinkStack بنقرة واحدة.
منصة روابط السيرة الذاتية ذاتية الاستضافة لبناء صفحات هبوط ذات علامة تجارية بروابط غير محدودة وتحكم كامل في التصميم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LinkStack
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LinkStack
LinkStack هي منصة مفتوحة المصدر لروابط السيرة الذاتية تتيح للمبدعين والشركات والمؤسسات مركزة جميع روابطهم المهمة في صفحة هبوط واحدة قابلة للتخصيص. تم بناؤها باستخدام PHP و Laravel، وتوفر روابط غير محدودة، وثيمات مخصصة، وأيقونات اجتماعية، وتحليلات النقرات، ودعم متعدد المستخدمين جاهزًا للاستخدام — وهي ميزات عادةً ما تحجبها البدائل التجارية مثل Linktree وراء المستويات المدفوعة.
استضافة LinkStack ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على تحليلات الزوار وبيانات النقرات وتكوين الصفحة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك لكل صفحة، وبدون إعلانات محقونة في المستويات المجانية، وبدون خطر تعليق رابط سيرتك الذاتية من قبل منصة طرف ثالث. قم بربط نطاق مخصص عبر Traefik وتصبح الصفحة جزءًا كاملاً من البنية التحتية الخاصة بك مع علامة تجارية خاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ LinkStack
روابط غير محدودة
أضف ما تشاء من الروابط والأقسام والصفحات التي تحتاجها بدون حدود شهرية، أو قيود على العناصر، أو رسوم لكل رابط من مزود خدمة SaaS.
قوالب مخصصة
اختر من السمات المضمنة أو أعد تصميم الصفحات بالكامل باستخدام CSS مخصص، وخلفيات، وأشكال الأزرار، والرسوم المتحركة لتناسب علامتك التجارية.
تحليلات مدمجة
تتبع مشاهدات الصفحة وعدد النقرات لكل رابط داخل لوحة الإدارة دون حقن بكسلات تتبع تابعة لجهات خارجية في متصفحات زوارك.
دعم المستخدمين المتعددين
استضف صفحات لفرق كاملة أو وكالات بحسابات مستخدمين منفصلة، ووصول قائم على الأدوار، وإدارة مركزية على مثيل واحد.
أيقونات اجتماعية ومخصصة
أضف أيقونات لشبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية بالإضافة إلى أيقونات مخصصة تم تحميلها بحيث تظل الروابط متسقة بصريًا ويمكن التعرف عليها على الفور.
مُحدّث بنقرة واحدة
تطبيق الإصدارات الجديدة مباشرة من لوحة الإدارة باستخدام المحدّث المدمج، مما يحافظ على تحديث مثيلك دون إعادة بناء الحاوية.
لماذا تشغّل LinkStack على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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