انشر Chroma بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر لتطبيقات AI، والبحث الدلالي، وخطوط أنابيب التوليد المعزز بالاسترجاع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Chroma
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chroma
Chroma هي قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تخزين وفهرسة واستعلام تضمينات المتجهات عالية الأبعاد. تتكامل بشكل أصلي مع LangChain وLlamaIndex وOpenAI SDK، مما يجعلها أسرع طريقة لإضافة إمكانيات البحث الدلالي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) إلى أي تطبيق دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية مخصصة للمتجهات.
تضمن استضافة Chroma ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء تضميناتك وبيانات المستندات وأنماط الاستعلام تحت سيطرتك، مع عدم وجود تسعير لكل استعلام ومرونة في ضبط الموارد مع توسع مجموعتك.
الميزات الرئيسية لـ Chroma
RAG Pipeline جاهز
مصمم كطبقة استرجاع لتطبيقات LLM، حتى تتمكن من ترسيخ استجابات النموذج في مستنداتك الخاصة بأقل قدر من جهد التكامل.
تكاملات الإطار
يعني الدعم الأصلي لـ LangChain و LlamaIndex و OpenAI SDK أن كود الذكاء الاصطناعي الحالي الخاص بك يتصل بـ Chroma ببضعة أسطر فقط من التكوين.
تصفية البيانات التعريفية
ادمج البحث عن تشابه المتجهات مع فلاتر البيانات الوصفية المهيكلة لتضييق نطاق النتائج حسب التاريخ أو الفئة أو أي سمة مخصصة بدون معالجة لاحقة.
مقاييس مسافة متعددة
اختر تشابه جيب التمام، أو مسافة L2، أو الضرب الداخلي لكل مجموعة لمطابقة المقياس الذي تم تدريب نموذج التضمين الخاص بك عليه للحصول على نتائج دقيقة.
تخزين دائم
تظل التضمينات والفهارس قائمة بعد عمليات إعادة التشغيل والتحديثات، لذلك تظل قاعدة معارفك سليمة دون الحاجة إلى إعادة استيعاب المستندات بعد كل تغيير في النشر.
لماذا تشغّل Chroma على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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