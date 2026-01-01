انشر SigNoz بتثبيت بنقرة واحدة.
APM أصلي لـ OpenTelemetry يوحد التتبعات الموزعة والمقاييس والسجلات ضمن منصة مفتوحة المصدر واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SigNoz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SigNoz
SigNoz هي منصة مراقبة متكاملة مفتوحة المصدر مبنية أصلاً على OpenTelemetry. تحل محل أدوات متعددة منعزلة — واجهة خلفية للتتبع، ومخزن للمقاييس، ومجمع للسجلات — بتطبيق واحد يربط الإشارات الثلاثة كلها في واجهة مستخدم واحدة. يمكن للمهندسين الانتقال من تتبع بطيء مباشرة إلى السجلات ومقاييس البنية التحتية ذات الصلة دون تبديل علامات التبويب أو تجميع البيانات يدويًا.
على عكس بائعي APM كخدمة (SaaS)، فإن استضافة SigNoz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على بنية تحتية تتحكم بها، بدون تسعير لكل مقعد أو قيود على الاحتفاظ بالبيانات تفرضها جهة خارجية. يجعل محرك تخزين ClickHouse الاستعلامات سريعة حتى مع أحجام الاستيعاب العالية، ويعني دعم OpenTelemetry الأصلي أن أي خدمة مجهزة بـ OTel ترسل البيانات بدون حزم تطوير برامج (SDKs) خاصة بالبائع.
الميزات الرئيسية لـ SigNoz
التتبع الموزع
تصور تدفقات الطلبات الشاملة عبر الخدمات باستخدام رسوم بيانية لهب وتفاصيل الامتداد وتحليلات زمن الاستجابة P50/P95/P99.
مراقبة المقاييس
استوعب واستعلم عن مقاييس البنية التحتية والتطبيقات عبر OpenTelemetry، مع لوحات معلومات وقواعد تنبيه مدمجة.
إدارة السجلات
مركزة السجلات من جميع الخدمات، والتصفية حسب سياق التتبع، وتشغيل عمليات البحث بالنص الكامل دون الحاجة إلى مكدس تسجيل منفصل.
إشارات مترابطة
انتقل من تتبع بطيء إلى السجلات المترابطة ومقاييس المضيف بنقرة واحدة — لا حاجة للربط اليدوي عبر أدوات منفصلة.
OpenTelemetry أصلي
أي خدمة مجهزة بالفعل باستخدام حزم تطوير برامج OTel (OTel SDKs) ترسل البيانات إلى SigNoz فورًا، دون تقييد بمورد معين أو وكلاء مخصصين.
تنبيهات مدمجة
حدد تنبيهات العتبة والشذوذ على أي مقياس أو إشارة تتبع ووجه الإشعارات إلى Slack أو PagerDuty أو webhooks.
لماذا تشغّل SigNoz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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