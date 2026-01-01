خصم يصل إلى 69% على SigNoz

انشر SigNoz بتثبيت بنقرة واحدة.

APM أصلي لـ OpenTelemetry يوحد التتبعات الموزعة والمقاييس والسجلات ضمن منصة مفتوحة المصدر واحدة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD113.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر SigNoz بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ SigNoz

خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام SigNoz

SigNoz هي منصة مراقبة متكاملة مفتوحة المصدر مبنية أصلاً على OpenTelemetry. تحل محل أدوات متعددة منعزلة — واجهة خلفية للتتبع، ومخزن للمقاييس، ومجمع للسجلات — بتطبيق واحد يربط الإشارات الثلاثة كلها في واجهة مستخدم واحدة. يمكن للمهندسين الانتقال من تتبع بطيء مباشرة إلى السجلات ومقاييس البنية التحتية ذات الصلة دون تبديل علامات التبويب أو تجميع البيانات يدويًا.

على عكس بائعي APM كخدمة (SaaS)، فإن استضافة SigNoz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على بنية تحتية تتحكم بها، بدون تسعير لكل مقعد أو قيود على الاحتفاظ بالبيانات تفرضها جهة خارجية. يجعل محرك تخزين ClickHouse الاستعلامات سريعة حتى مع أحجام الاستيعاب العالية، ويعني دعم OpenTelemetry الأصلي أن أي خدمة مجهزة بـ OTel ترسل البيانات بدون حزم تطوير برامج (SDKs) خاصة بالبائع.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ SigNoz

التتبع الموزع

تصور تدفقات الطلبات الشاملة عبر الخدمات باستخدام رسوم بيانية لهب وتفاصيل الامتداد وتحليلات زمن الاستجابة P50/P95/P99.

مراقبة المقاييس

استوعب واستعلم عن مقاييس البنية التحتية والتطبيقات عبر OpenTelemetry، مع لوحات معلومات وقواعد تنبيه مدمجة.

إدارة السجلات

مركزة السجلات من جميع الخدمات، والتصفية حسب سياق التتبع، وتشغيل عمليات البحث بالنص الكامل دون الحاجة إلى مكدس تسجيل منفصل.

إشارات مترابطة

انتقل من تتبع بطيء إلى السجلات المترابطة ومقاييس المضيف بنقرة واحدة — لا حاجة للربط اليدوي عبر أدوات منفصلة.

OpenTelemetry أصلي

أي خدمة مجهزة بالفعل باستخدام حزم تطوير برامج OTel (OTel SDKs) ترسل البيانات إلى SigNoz فورًا، دون تقييد بمورد معين أو وكلاء مخصصين.

تنبيهات مدمجة

حدد تنبيهات العتبة والشذوذ على أي مقياس أو إشارة تتبع ووجه الإشعارات إلى Slack أو PagerDuty أو webhooks.

لماذا تشغّل SigNoz على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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