SigNoz هي منصة مراقبة متكاملة مفتوحة المصدر مبنية أصلاً على OpenTelemetry. تحل محل أدوات متعددة منعزلة — واجهة خلفية للتتبع، ومخزن للمقاييس، ومجمع للسجلات — بتطبيق واحد يربط الإشارات الثلاثة كلها في واجهة مستخدم واحدة. يمكن للمهندسين الانتقال من تتبع بطيء مباشرة إلى السجلات ومقاييس البنية التحتية ذات الصلة دون تبديل علامات التبويب أو تجميع البيانات يدويًا.

على عكس بائعي APM كخدمة (SaaS)، فإن استضافة SigNoz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على بنية تحتية تتحكم بها، بدون تسعير لكل مقعد أو قيود على الاحتفاظ بالبيانات تفرضها جهة خارجية. يجعل محرك تخزين ClickHouse الاستعلامات سريعة حتى مع أحجام الاستيعاب العالية، ويعني دعم OpenTelemetry الأصلي أن أي خدمة مجهزة بـ OTel ترسل البيانات بدون حزم تطوير برامج (SDKs) خاصة بالبائع.