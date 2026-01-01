انشر CloudBeaver بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة إدارة قواعد بيانات قائمة على الويب، تم بناؤها بواسطة فريق DBeaver، تدعم PostgreSQL وMySQL وMongoDB وعشرات غيرها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ CloudBeaver
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CloudBeaver
CloudBeaver هو تطبيق لإدارة قواعد البيانات قائم على الويب، تم تطويره بواسطة الفريق الذي يقف وراء عميل سطح المكتب الشهير DBeaver. إنه يوفر إدارة قواعد بيانات احترافية لأي متصفح، مما يمكّن الفرق من الاستعلام عن أنظمة قواعد بيانات متعددة وتصورها وإدارتها من واجهة واحدة دون الحاجة إلى تثبيت برنامج سطح المكتب على كل جهاز.
تتيح استضافة CloudBeaver ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات اعتماد قاعدة البيانات ونتائج الاستعلام ضمن شبكتك الخاصة. تتجنب بذلك تعريض قواعد البيانات الفردية للإنترنت العام، بينما تمنح فريقك وصولاً مركزيًا ومتحكمًا فيه بالأدوار إلى قواعد البيانات التي يحتاجونها — من أي جهاز، ومن أي موقع.
الميزات الرئيسية لـ CloudBeaver
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و SQLite و MongoDB و Oracle و SQL Server والعديد غيرها من واجهة موحدة واحدة.
منشئ الاستعلام المرئي
إنشاء استعلامات معقدة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مما يقلل الأخطاء ويخفض الحاجز أمام المستخدمين الأقل خبرة.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
إدارة أذونات المستخدم على مستوى الاتصال بحيث يرى أعضاء الفريق قواعد البيانات التي يُصرح لهم بالوصول إليها فقط.
محرر SQL متقدم
محرر كامل الميزات مع تمييز بناء الجملة، والإكمال التلقائي، وسجل الاستعلامات لعمل قاعدة بيانات يومي منتج.
تصور البيانات
عرض نتائج الاستعلام كرسوم بيانية ومخططات مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى التصدير إلى أداة ذكاء أعمال (BI) منفصلة.
لماذا تشغّل CloudBeaver على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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