نشر Weblate بنقرة واحدة.
منصة إدارة ترجمة قائمة على الويب مع تكامل محكم للتحكم في الإصدارات لسير عمل توطين سلس.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Weblate
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Weblate
Weblate هي منصة قوية لإدارة الترجمة مفتوحة المصدر تتكامل مباشرة مع Git و GitHub و GitLab و Bitbucket للحفاظ على مزامنة الترجمات مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. يعمل المترجمون من خلال واجهة ويب بديهية بينما يتم إرسال التغييرات تلقائيًا إلى مستودعاتك، مما يلغي تبادل الملفات اليدوي وتعارضات الدمج.
مع دعم لأكثر من 50 تنسيق ملف، وذاكرة ترجمة مدمجة، واقتراحات الترجمة الآلية، وفحوصات الجودة، يبسط Weblate كل خطوة في عملية التوطين. تزيل الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قيود التسعير لكل مستخدم وتحافظ على سرية سلاسل المصدر الخاصة.
الميزات الرئيسية لـ Weblate
تكامل إدارة الإصدارات
مزامنة الترجمات تلقائيًا مع مستودعات Git و GitHub و GitLab و Bitbucket دون تبادل الملفات يدويًا.
أكثر من 50 صيغة ملف
دعم PO وXLIFF وJSON وموارد Android وسلاسل iOS وخصائص Java وعشرات أخرى من تنسيقات الترجمة.
ذاكرة الترجمة
إعادة استخدام السلاسل المترجمة مسبقًا عبر المشاريع للحفاظ على الاتساق وتسريع عمل التوطين.
الترجمة الآلية
احصل على اقتراحات ترجمة تلقائية من DeepL و Google Translate و LibreTranslate لتسريع سير العمل.
فحوصات الجودة
اكتشف أخطاء العناصر النائبة، ومشاكل التنسيق، والتناقضات تلقائيًا قبل وصول الترجمات إلى مرحلة الإنتاج.
مراجعة سير العمل
تكوين عمليات الموافقة بأذونات قائمة على الأدوار لضمان جودة الترجمة عبر فريقك.
لماذا تشغّل Weblate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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