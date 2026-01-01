Weblate هي منصة قوية لإدارة الترجمة مفتوحة المصدر تتكامل مباشرة مع Git و GitHub و GitLab و Bitbucket للحفاظ على مزامنة الترجمات مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. يعمل المترجمون من خلال واجهة ويب بديهية بينما يتم إرسال التغييرات تلقائيًا إلى مستودعاتك، مما يلغي تبادل الملفات اليدوي وتعارضات الدمج.

مع دعم لأكثر من 50 تنسيق ملف، وذاكرة ترجمة مدمجة، واقتراحات الترجمة الآلية، وفحوصات الجودة، يبسط Weblate كل خطوة في عملية التوطين. تزيل الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قيود التسعير لكل مستخدم وتحافظ على سرية سلاسل المصدر الخاصة.