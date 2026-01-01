انشر Harness بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تطوير شاملة تجمع بين استضافة Git وخطوط تنفيذ CI/CD وبيئات تطوير سحابية في أداة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Harness
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Harness
Harness مفتوح المصدر هو منصة DevOps شاملة توحد إدارة التعليمات البرمجية المصدرية، وخطوط أنابيب CI/CD المؤتمتة، وبيئات التطوير المستضافة (Gitspaces)، وسجلات القطع الأثرية في حل واحد. باعتباره تطورًا لـ Drone CI، فإنه يمتد إلى ما هو أبعد من التكامل المستمر لتقديم منصة كاملة لتسليم البرامج بموجب ترخيص Apache 2.0.
تمنحك استضافة Harness ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دقائق بناء غير محدودة، وتخزينًا للقطع الأثرية، وأعضاء فريق عمل بتكلفة ثابتة، مع ملكية كاملة للتعليمات البرمجية المصدرية وبيانات خط الأنابيب. لا يوجد تقييد، ولا تسعير لكل مقعد، ولا احتكار للموردين — فقط منصة DevOps كاملة الميزات تعمل على الأجهزة التي تتحكم فيها.
الميزات الرئيسية لـ Harness
SCM المتكاملة
استضف مستودعات Git مع سير عمل كامل لعمليات الالتزام (commit) والفروع (branch) والدمج (merge) وطلبات السحب (pull request) بالإضافة إلى مراجعة التعليمات البرمجية وحماية الفروع ومسح الأسرار.
CI/CD جاهز للإنتاج
أنشئ، اختبر، وانشر أي لغة أو إطار عمل باستخدام خطوات مسار العمل المعبأة في حاويات، ومئات القوالب القابلة لإعادة الاستخدام، وترحيل بنقرة واحدة من GitHub Actions و GitLab CI و CircleCI.
Gitspaces بيئات التطوير
تزويد المطورين ببيئات تطوير سحابية جاهزة فورًا ومسبقة التكوين يمكن الوصول إليها من VS Code أو JetBrains أو المتصفح — مما يلغي وقت الإعداد بالكامل.
سجل المصنوعات
تخزين صور Docker ومخططات Helm والحزم المخصصة والتعامل معها كوكيل في سجل مدمج مع التخزين المؤقت من المصدر لتسريع عمليات الإنشاء وتقليل التبعيات الخارجية.
مسح أمني
اكتشف تلقائيًا الأسرار والثغرات الأمنية في التعليمات البرمجية والتبعيات قبل وصولها إلى مرحلة الإنتاج، مع فرض بوابات الجودة كجزء من كل تشغيل لخط الأنابيب.
لماذا تشغّل Harness على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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