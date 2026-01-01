Harness مفتوح المصدر هو منصة DevOps شاملة توحد إدارة التعليمات البرمجية المصدرية، وخطوط أنابيب CI/CD المؤتمتة، وبيئات التطوير المستضافة (Gitspaces)، وسجلات القطع الأثرية في حل واحد. باعتباره تطورًا لـ Drone CI، فإنه يمتد إلى ما هو أبعد من التكامل المستمر لتقديم منصة كاملة لتسليم البرامج بموجب ترخيص Apache 2.0.

تمنحك استضافة Harness ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دقائق بناء غير محدودة، وتخزينًا للقطع الأثرية، وأعضاء فريق عمل بتكلفة ثابتة، مع ملكية كاملة للتعليمات البرمجية المصدرية وبيانات خط الأنابيب. لا يوجد تقييد، ولا تسعير لكل مقعد، ولا احتكار للموردين — فقط منصة DevOps كاملة الميزات تعمل على الأجهزة التي تتحكم فيها.