DumbDo هو تطبيق قائمة مهام بسيط بشكل متعمد من DumbWare.io، مبني على فلسفة أن معظم احتياجات تتبع المهام لا تتطلب قاعدة بيانات، أو نظام حسابات، أو اشتراكًا سحابيًا. يتم تخزين المهام في ملف JSON واحد، مما يجعل النسخ الاحتياطية مجرد نسخ ملف واحد والترحيل أمرًا سهلاً.

تستجيب الواجهة بسلاسة على أي حجم شاشة وتتحول تلقائيًا بين الوضع الداكن والفاتح. حماية اختيارية برقم تعريف شخصي (PIN) (4-10 أرقام) تؤمن الوصول على الخوادم المشتركة. دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA) يعني أنه يمكنك تثبيت DumbDo على الهاتف أو سطح المكتب واستخدامه دون اتصال بالإنترنت. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على خصوصية بيانات مهامك، وتجعلها متاحة من كل جهاز، وخالية من تغييرات خدمات الطرف الثالث.