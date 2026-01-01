نشر DumbDo بنقرة واحدة.
قائمة مهام مبسطة مستضافة ذاتيًا مع تخزين قائم على الملفات، ووضع داكن، ودعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، وحماية اختيارية برقم سري (PIN) — لا حاجة لقاعدة بيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DumbDo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DumbDo
DumbDo هو تطبيق قائمة مهام بسيط بشكل متعمد من DumbWare.io، مبني على فلسفة أن معظم احتياجات تتبع المهام لا تتطلب قاعدة بيانات، أو نظام حسابات، أو اشتراكًا سحابيًا. يتم تخزين المهام في ملف JSON واحد، مما يجعل النسخ الاحتياطية مجرد نسخ ملف واحد والترحيل أمرًا سهلاً.
تستجيب الواجهة بسلاسة على أي حجم شاشة وتتحول تلقائيًا بين الوضع الداكن والفاتح. حماية اختيارية برقم تعريف شخصي (PIN) (4-10 أرقام) تؤمن الوصول على الخوادم المشتركة. دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA) يعني أنه يمكنك تثبيت DumbDo على الهاتف أو سطح المكتب واستخدامه دون اتصال بالإنترنت. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على خصوصية بيانات مهامك، وتجعلها متاحة من كل جهاز، وخالية من تغييرات خدمات الطرف الثالث.
الميزات الرئيسية لـ DumbDo
لا حاجة لقاعدة بيانات
تخزن جميع المهام في ملف JSON واحد — لا يوجد ما يلزم توفيره أو ترحيله أو صيانته بخلاف الحاوية نفسها.
الوضع الداكن والفاتح
يتبع تلقائيًا تفضيل نظام الألوان الخاص بالنظام لعرض مريح في أي بيئة أو وقت من اليوم.
تطبيق ويب تدريجي
قم بتثبيت DumbDo على أي جهاز للوصول من الشاشة الرئيسية والاستخدام دون اتصال بالإنترنت دون الحاجة لزيارة المتصفح في كل مرة.
حماية PIN اختيارية
قم بتعيين رقم تعريف شخصي (PIN) مكون من 4-10 أرقام لتقييد الوصول على الخوادم المشتركة مع الحفاظ على سرعة الوصول إلى الواجهة للمستخدمين المصرح لهم.
عنوان الموقع القابل للتخصيص
أعد تسمية مثيل التطبيق ليناسب العلامة التجارية الشخصية أو للتمييز بين عمليات النشر المتعددة على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
لماذا تشغّل DumbDo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."