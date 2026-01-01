خصم يصل إلى 69% على Readyset

انشر Readyset بتثبيت بنقرة واحدة.

طبقة تخزين مؤقت متوافقة مع البروتوكول توضع أمام Postgres و MySQL لتسريع الاستعلامات وتوسيع نطاق حركة القراءة.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Readyset بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
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تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
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KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
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MAD362.99
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اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Readyset

Readyset هو ذاكرة تخزين مؤقتة لـ SQL متدفقة بحالة جزئية تقع بين تطبيقك وقاعدة بيانات Postgres أو MySQL موجودة. يتحدث بروتوكول الاتصال الأصلي، لذلك تتصل التطبيقات باستخدام برنامج التشغيل وسلسلة الاتصال الحالية الخاصة بها — بدون الحاجة إلى تغييرات في الكود، أو إعادة كتابة ORM، أو منطق منفصل لإبطال التخزين المؤقت يتطلب صيانة.

في الأساس، يستخدم Readyset صيانة العرض التزايدية للحفاظ على تحديث نتائج الاستعلامات المخزنة مؤقتاً مع تغير الجداول الأساسية، مما يلغي مشاكل التقادم وتكدس ذاكرة التخزين المؤقت لذاكرات التخزين المؤقت التقليدية للقيم المفتاحية مثل Redis أو Memcached. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على حركة مرور الاستعلامات والبيانات على بنية تحتية تتحكم فيها مع إزالة رسوم الاستعلام الواحد لخدمات التخزين المؤقت المدارة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Readyset

وكيل متوافق سلكيًا

يقع بين التطبيقات وPostgres أو MySQL بدون تغييرات في برامج التشغيل، أو إعادة كتابة ORM، أو مكتبات عميل جديدة لتعلمها.

الصيانة التزايدية للعرض

يتم تحديث نتائج الاستعلام المخزنة مؤقتًا في مكانها مع تغير الجداول المصدر، بحيث تظل القراءات حديثة دون الحاجة إلى إبطال ذاكرة التخزين المؤقت يدويًا أو التخمين بشأن مدة البقاء (TTL).

التخزين المؤقت الصريح للاستعلامات

أنت تختار عبارات SELECT التي تريد تخزينها مؤقتًا باستخدام عبارة CREATE CACHE، مما يمنحك تحكمًا دقيقًا في استخدام الذاكرة وما يتم تسريعه.

لوحة تحكم Grafana مدمجة

يعرض مثيل Grafana المجمع بالإضافة إلى مصدر بيانات Prometheus عدد الاستعلامات المخزنة مؤقتًا ومعدلات الإصابة وتأخر النسخ المتماثل منذ لحظة بدء المكدس.

التوسع الأفقي لإنتاجية القراءة

تضرب أعباء عمل القراءة الثقيلة ذاكرة Readyset بدلاً من إجهاد قاعدة البيانات الأساسية، مما يحرر النظام العلوي لخدمة عمليات الكتابة والتحليلات.

تكافؤ Postgres و MySQL

يدعم ثنائي واحد كلا المحركين، لذلك تنطبق نفس سير عمل التخزين المؤقت سواء كان تطبيقك يتحدث PostgreSQL أو MySQL عبر الشبكة.

لماذا تشغّل Readyset على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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