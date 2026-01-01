انشر Readyset بتثبيت بنقرة واحدة.
طبقة تخزين مؤقت متوافقة مع البروتوكول توضع أمام Postgres و MySQL لتسريع الاستعلامات وتوسيع نطاق حركة القراءة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Readyset
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Readyset
Readyset هو ذاكرة تخزين مؤقتة لـ SQL متدفقة بحالة جزئية تقع بين تطبيقك وقاعدة بيانات Postgres أو MySQL موجودة. يتحدث بروتوكول الاتصال الأصلي، لذلك تتصل التطبيقات باستخدام برنامج التشغيل وسلسلة الاتصال الحالية الخاصة بها — بدون الحاجة إلى تغييرات في الكود، أو إعادة كتابة ORM، أو منطق منفصل لإبطال التخزين المؤقت يتطلب صيانة.
في الأساس، يستخدم Readyset صيانة العرض التزايدية للحفاظ على تحديث نتائج الاستعلامات المخزنة مؤقتاً مع تغير الجداول الأساسية، مما يلغي مشاكل التقادم وتكدس ذاكرة التخزين المؤقت لذاكرات التخزين المؤقت التقليدية للقيم المفتاحية مثل Redis أو Memcached. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على حركة مرور الاستعلامات والبيانات على بنية تحتية تتحكم فيها مع إزالة رسوم الاستعلام الواحد لخدمات التخزين المؤقت المدارة.
الميزات الرئيسية لـ Readyset
وكيل متوافق سلكيًا
يقع بين التطبيقات وPostgres أو MySQL بدون تغييرات في برامج التشغيل، أو إعادة كتابة ORM، أو مكتبات عميل جديدة لتعلمها.
الصيانة التزايدية للعرض
يتم تحديث نتائج الاستعلام المخزنة مؤقتًا في مكانها مع تغير الجداول المصدر، بحيث تظل القراءات حديثة دون الحاجة إلى إبطال ذاكرة التخزين المؤقت يدويًا أو التخمين بشأن مدة البقاء (TTL).
التخزين المؤقت الصريح للاستعلامات
أنت تختار عبارات SELECT التي تريد تخزينها مؤقتًا باستخدام عبارة CREATE CACHE، مما يمنحك تحكمًا دقيقًا في استخدام الذاكرة وما يتم تسريعه.
لوحة تحكم Grafana مدمجة
يعرض مثيل Grafana المجمع بالإضافة إلى مصدر بيانات Prometheus عدد الاستعلامات المخزنة مؤقتًا ومعدلات الإصابة وتأخر النسخ المتماثل منذ لحظة بدء المكدس.
التوسع الأفقي لإنتاجية القراءة
تضرب أعباء عمل القراءة الثقيلة ذاكرة Readyset بدلاً من إجهاد قاعدة البيانات الأساسية، مما يحرر النظام العلوي لخدمة عمليات الكتابة والتحليلات.
تكافؤ Postgres و MySQL
يدعم ثنائي واحد كلا المحركين، لذلك تنطبق نفس سير عمل التخزين المؤقت سواء كان تطبيقك يتحدث PostgreSQL أو MySQL عبر الشبكة.
لماذا تشغّل Readyset على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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