Readyset هو ذاكرة تخزين مؤقتة لـ SQL متدفقة بحالة جزئية تقع بين تطبيقك وقاعدة بيانات Postgres أو MySQL موجودة. يتحدث بروتوكول الاتصال الأصلي، لذلك تتصل التطبيقات باستخدام برنامج التشغيل وسلسلة الاتصال الحالية الخاصة بها — بدون الحاجة إلى تغييرات في الكود، أو إعادة كتابة ORM، أو منطق منفصل لإبطال التخزين المؤقت يتطلب صيانة.

في الأساس، يستخدم Readyset صيانة العرض التزايدية للحفاظ على تحديث نتائج الاستعلامات المخزنة مؤقتاً مع تغير الجداول الأساسية، مما يلغي مشاكل التقادم وتكدس ذاكرة التخزين المؤقت لذاكرات التخزين المؤقت التقليدية للقيم المفتاحية مثل Redis أو Memcached. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على حركة مرور الاستعلامات والبيانات على بنية تحتية تتحكم فيها مع إزالة رسوم الاستعلام الواحد لخدمات التخزين المؤقت المدارة.