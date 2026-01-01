Raneto هو قاعدة معرفية خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية على Node.js تحول مجلدًا من ملفات Markdown إلى موقع توثيق نظيف وقابل للبحث. لا توجد قاعدة بيانات لإدارتها — يعيش المحتوى كملفات .md عادية في دليل تتحكم فيه، مما يجعل إدارة الإصدارات والنسخ الاحتياطية والتأليف باستخدام محرر النصوص المفضل لديك أمرًا مباشرًا. يتعامل محرر الويب المضمن مع التحرير داخل المتصفح للمستخدمين غير التقنيين، بينما يمكن للمطورين التأليف مباشرة في أداة Markdown المفضلة لديهم وترك Git يتعامل مع السجل.

تمنحك استضافة Raneto ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قاعدة معرفية خاصة تمتلكها بالكامل، بدون احتكار من البائع، وبدون رسوم لكل مقعد، ومحتوى يعيش كملفات محمولة بدلاً من قاعدة بيانات احتكارية.