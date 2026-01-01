نشر Raneto بنقرة واحدة.
ويكي قاعدة معرفية مدعوم بـ Markdown لـ Node.js — محتوى قائم على الملفات مع قارئ ومحرر متصفح نظيف.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Raneto
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Raneto
Raneto هو قاعدة معرفية خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية على Node.js تحول مجلدًا من ملفات Markdown إلى موقع توثيق نظيف وقابل للبحث. لا توجد قاعدة بيانات لإدارتها — يعيش المحتوى كملفات
.md عادية في دليل تتحكم فيه، مما يجعل إدارة الإصدارات والنسخ الاحتياطية والتأليف باستخدام محرر النصوص المفضل لديك أمرًا مباشرًا. يتعامل محرر الويب المضمن مع التحرير داخل المتصفح للمستخدمين غير التقنيين، بينما يمكن للمطورين التأليف مباشرة في أداة Markdown المفضلة لديهم وترك Git يتعامل مع السجل.
تمنحك استضافة Raneto ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قاعدة معرفية خاصة تمتلكها بالكامل، بدون احتكار من البائع، وبدون رسوم لكل مقعد، ومحتوى يعيش كملفات محمولة بدلاً من قاعدة بيانات احتكارية.
الميزات الرئيسية لـ Raneto
محتوى قائم على الملفات
المقالات هي ملفات Markdown عادية في دليل المحتوى — قم بإصدارها باستخدام git، وانسخها احتياطيًا باستخدام rsync، واعدلها بأي أداة تفضلها.
محرر داخل المتصفح
محرر مدمج يتيح للمستخدمين غير التقنيين تحديث الصفحات مباشرة من المتصفح دون لمس نظام الملفات أو تشغيل Git.
بحث بالنص الكامل
يتيح البحث السريع في الذاكرة عبر كل صفحة للقراء العثور على المحتوى فورًا دون مغادرة موقع التوثيق.
التسلسل الهرمي للفئات
يصبح هيكل المجلدات شجرة التنقل، مع ترتيب فرز مخصص عبر البيانات الوصفية لكل مجلد، بحيث تعكس IA الخاصة بك المحتوى الخاص بك.
تخطيط ذو سمات
قم بتبديل أو توسيع السمة الافتراضية لتناسب علامتك التجارية — سمات Raneto هي حزم HTML و CSS و JS بسيطة.
لماذا تشغّل Raneto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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