ماستودون هي الشبكة الاجتماعية الموحدة الرائدة مفتوحة المصدر — أكبر مشروع في الفيديفيرس (fediverse) الخاص بـ ActivityPub، مع آلاف النسخ التي تُشغل بشكل مستقل وعشرات الملايين من المستخدمين حول العالم. تبدو وتشعر وكأنها منصة تدوين مصغر مألوفة، لكن كل خادم مملوك، ومُدار، ويُشغل من قبل شخص مختلف، ويمكن للمستخدمين على أي خادم متابعة والتحدث مع المستخدمين على أي خادم آخر.

تشغيل نسخة ماستودون الخاصة بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك منزلاً دائمًا في الفيديفيرس — تتحكم فيه بالكامل. أنت تضع القواعد، تختار من يمكنه التسجيل، تقرر من يتفاعل مع من، وتمتلك البيانات، بدون إعلانات، وبدون جدول زمني خوارزمي، وبدون منصة طرف ثالث يمكنها تغيير الشروط غدًا.