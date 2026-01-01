انشر ماستودون بنقرة واحدة.
منصة تدوين مصغر ذاتية الاستضافة واتحادية تتصل بشبكة عالمية من الخوادم المملوكة بشكل مستقل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mastodon
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mastodon
ماستودون هي الشبكة الاجتماعية الموحدة الرائدة مفتوحة المصدر — أكبر مشروع في الفيديفيرس (fediverse) الخاص بـ ActivityPub، مع آلاف النسخ التي تُشغل بشكل مستقل وعشرات الملايين من المستخدمين حول العالم. تبدو وتشعر وكأنها منصة تدوين مصغر مألوفة، لكن كل خادم مملوك، ومُدار، ويُشغل من قبل شخص مختلف، ويمكن للمستخدمين على أي خادم متابعة والتحدث مع المستخدمين على أي خادم آخر.
تشغيل نسخة ماستودون الخاصة بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك منزلاً دائمًا في الفيديفيرس — تتحكم فيه بالكامل. أنت تضع القواعد، تختار من يمكنه التسجيل، تقرر من يتفاعل مع من، وتمتلك البيانات، بدون إعلانات، وبدون جدول زمني خوارزمي، وبدون منصة طرف ثالث يمكنها تغيير الشروط غدًا.
الميزات الرئيسية لـ Mastodon
فيدرالية ActivityPub
يتحدث معيار ActivityPub الخاص بـ W3C، لذا تتوافق نسختك مع كل خادم ماستودون آخر، وبليروما، وميسكي، والفيديفيرس الأوسع.
الجدول الزمني التسلسلي
تظهر المنشورات بالترتيب الذي أُرسلت به — لا يوجد ترتيب خوارزمي، ولا إعلانات موصى بها، ولا موجز معاد ترتيبه يتنافس على التفاعل.
إشراف لمستوى السيرفر
تتيح لك قواعد المجتمع التي يحددها المالك، وتحذيرات المحتوى، وعمليات الحظر على مستوى المثيل، بناء مجتمع بالأسلوب الذي تريده.
محرر منشورات غني
ما يصل إلى 500 حرف لكل منشور (قابل للتكوين)، استطلاعات الرأي، مرفقات الوسائط، تحذيرات المحتوى، نص بديل، وإمكانية تخصيص الرؤية لكل منشور.
API مفتوحة وعملاء
تدعم واجهات برمجة تطبيقات REST والبث الناضجة نظامًا بيئيًا واسعًا من عملاء الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، بما في ذلك تطبيقات Mastodon الرسمية لنظامي التشغيل iOS و Android.
لماذا تشغّل Mastodon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."