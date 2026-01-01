نشر Fenrus بنقرة واحدة.
صفحة رئيسية شخصية ولوحة تحكم للوصول السريع إلى تطبيقاتك ومواقعك وخدماتك باستخدام أدوات تطبيقات ذكية ومحركات بحث مخصصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Fenrus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Fenrus
Fenrus هو لوحة تحكم شخصية مستضافة ذاتيًا تحل محل صفحة علامة التبويب الجديدة في متصفحك بصفحة رئيسية قابلة للتخصيص بالكامل. نظّم الروابط والتطبيقات في مجموعات، واستخدم أدوات تطبيقات ذكية تسحب البيانات المباشرة من خدمات مثل Sonarr و Radarr و Jellyfin، وقم بتكوين محركات بحث متعددة باختصارات لوحة المفاتيح. تتوفر جميع تطبيقاتك الشخصية ومواقعك التي تزورها كثيرًا في لمحة سريعة من صفحة واحدة خاصة.
نظرًا لأن Fenrus يعمل بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، فلا تتم مشاركة أي من عناوين URL لتطبيقاتك أو أنماط استخدامك أو خدماتك المكونة مع خدمات لوحة التحكم التابعة لجهات خارجية. يتم تخزين البيانات في ملف LiteDB خفيف الوزن، مما يعني عدم وجود قاعدة بيانات خارجية لإدارتها — يستغرق الإعداد ثوانٍ ويتم احتواء التكوين بأكمله في وحدة تخزين واحدة.
الميزات الرئيسية لـ Fenrus
ودجات التطبيق الذكية
ربط خدمات مثل Sonarr و Radarr و Jellyfin وغيرها لعرض الحالة المباشرة والأعداد وبيانات النشاط مباشرة على مربعات لوحة التحكم الخاصة بك.
محركات البحث المخصصة
أضف أي محرك بحث بنمط URL واختصار لوحة المفاتيح، ثم قم بالتبديل بين Google أو DuckDuckGo أو مثيل Searx الخاص بك بضغطة زر واحدة.
مجموعات التطبيقات المنظمة
رتّب الروابط والتطبيقات في مجموعات مسماة للحفاظ على تطبيقات العمل وخدمات الوسائط وأتمتة المنزل والمواقع الشخصية مفصولة بشكل نظيف.
دعم متعدد المستخدمين
لكل مستخدم إعدادات لوحة تحكم مستقلة، حتى يتمكن كل فرد في المنزل أو الفريق من الحفاظ على تصميمه الخاص وقائمة تطبيقاته.
أيقونات مفضلة أوتوماتيكية
يقوم Fenrus تلقائيًا بجلب أيقونات المواقع للروابط التي لم يتم تكوين أيقونة مخصصة لها، مما يحافظ على لوحة التحكم الخاصة بك مرتبة بصريًا دون الحاجة إلى عمل يدوي.
بدون قاعدة بيانات خارجية
يتم تخزين جميع التكوينات في ملف LiteDB واحد — لا حاجة إلى PostgreSQL أو MySQL، مما يجعل عمليات النسخ الاحتياطي والترحيل مجرد نسخ ملف بسيط.
لماذا تشغّل Fenrus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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