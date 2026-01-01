Fenrus هو لوحة تحكم شخصية مستضافة ذاتيًا تحل محل صفحة علامة التبويب الجديدة في متصفحك بصفحة رئيسية قابلة للتخصيص بالكامل. نظّم الروابط والتطبيقات في مجموعات، واستخدم أدوات تطبيقات ذكية تسحب البيانات المباشرة من خدمات مثل Sonarr و Radarr و Jellyfin، وقم بتكوين محركات بحث متعددة باختصارات لوحة المفاتيح. تتوفر جميع تطبيقاتك الشخصية ومواقعك التي تزورها كثيرًا في لمحة سريعة من صفحة واحدة خاصة.

نظرًا لأن Fenrus يعمل بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، فلا تتم مشاركة أي من عناوين URL لتطبيقاتك أو أنماط استخدامك أو خدماتك المكونة مع خدمات لوحة التحكم التابعة لجهات خارجية. يتم تخزين البيانات في ملف LiteDB خفيف الوزن، مما يعني عدم وجود قاعدة بيانات خارجية لإدارتها — يستغرق الإعداد ثوانٍ ويتم احتواء التكوين بأكمله في وحدة تخزين واحدة.