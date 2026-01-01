Mitra هي منصة تدوين مصغر مفتوحة المصدر وموحدة مكتوبة بلغة Rust تتصل بـ Fediverse الأوسع عبر بروتوكول ActivityPub. ببصمة ذاكرة أقل من 50 ميجابايت، تعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS مع إمكانية التشغيل البيني مع Mastodon وPleroma وMisskey والشبكات الموحدة الأخرى. نظرًا لأن Mitra تطبق واجهة برمجة تطبيقات Mastodon، فإن كل عميل Mastodon شائع يعمل مباشرة.

استضافة Mitra ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تبقي الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، وبيانات المشتركين تحت سيطرتك الكاملة — لا توجد خلاصات خوارزمية، ولا إعلانات، ولا منصة طرف ثالث تحدد القواعد. أنت تحدد سياسة التسجيل، ونهج الإشراف، ونطاق الاتحاد لمجتمعك.