انشر Mitra بنقرة واحدة.
شبكة اجتماعية موحدة خفيفة الوزن تعتمد على Rust مع توافق كامل مع واجهة برمجة تطبيقات Mastodon وبصمة ذاكرة صغيرة جدًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mitra
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mitra
Mitra هي منصة تدوين مصغر مفتوحة المصدر وموحدة مكتوبة بلغة Rust تتصل بـ Fediverse الأوسع عبر بروتوكول ActivityPub. ببصمة ذاكرة أقل من 50 ميجابايت، تعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS مع إمكانية التشغيل البيني مع Mastodon وPleroma وMisskey والشبكات الموحدة الأخرى. نظرًا لأن Mitra تطبق واجهة برمجة تطبيقات Mastodon، فإن كل عميل Mastodon شائع يعمل مباشرة.
استضافة Mitra ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تبقي الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، وبيانات المشتركين تحت سيطرتك الكاملة — لا توجد خلاصات خوارزمية، ولا إعلانات، ولا منصة طرف ثالث تحدد القواعد. أنت تحدد سياسة التسجيل، ونهج الإشراف، ونطاق الاتحاد لمجتمعك.
الميزات الرئيسية لـ Mitra
بصمة ذاكرة ضئيلة
يعمل بأقل من 50 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يجعله أخف خادم اجتماعي موحد متاح ومثالي لعمليات نشر VPS الصغيرة.
متوافق مع Mastodon API
يعمل مع كل تطبيق عميل Mastodon موجود تقريبًا على الويب، سطح المكتب، أندرويد، و iOS دون تعديل.
اتحاد ActivityPub
يتصل بآلاف من مثيلات الفيديفيرس حتى يتمكن المستخدمون من متابعة الحسابات عبر Mastodon وPleroma وMisskey ومنصات أخرى.
اشتراكات مدمجة
اشتراكات المحتوى المدفوع الأصلية التي تتم تسويتها بعملة مونيرو تتيح للمبدعين تحقيق الدخل من أعمالهم دون الحاجة إلى معالجات دفع تابعة لجهات خارجية.
ترحيل الحساب
يمكن للمستخدمين نقل هويتهم ومتابعيهم إلى خادم آخر، مما يضمن عدم الارتباط بمثيل واحد.
دعم Tor و I2P
يتكامل عبر Tor و I2P مباشرةً للمجتمعات التي تركز على الخصوصية والمثيلات الموجهة عبر شبكة تور.
لماذا تشغّل Mitra على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."