LazyLibrarian هو النظير المخصص للكتب لـ Sonarr و Radarr — خادم أتمتة مستضاف ذاتيًا يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع إصدارات الكتب الفردية، ويبحث في فهارس Usenet والتورنت عن الملفات المطابقة، ويسلم الإصدارات المختارة إلى NZBGet أو SABnzbd أو Transmission أو qBittorrent أو أي برنامج تنزيل آخر تستخدمه بالفعل.

استضافة LazyLibrarian ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك أمين مكتبة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يلتقط الإصدارات الجديدة لحظة ظهورها، ويزيل التكرارات مقابل مكتبة Calibre الموجودة لديك، ويعيد تسمية كل شيء ووسمه تلقائيًا بحيث تظل مجموعة كتبك الإلكترونية والكتب الصوتية منظمة دون الحاجة إلى عمل يدوي.