نشر LazyLibrarian بنقرة واحدة.
أداة أتمتة تتتبع المؤلفين، وتعثر على الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وتسلمها إلى برامج التنزيل الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LazyLibrarian
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LazyLibrarian
LazyLibrarian هو النظير المخصص للكتب لـ Sonarr و Radarr — خادم أتمتة مستضاف ذاتيًا يراقب مؤلفيك المفضلين، ويتتبع إصدارات الكتب الفردية، ويبحث في فهارس Usenet والتورنت عن الملفات المطابقة، ويسلم الإصدارات المختارة إلى NZBGet أو SABnzbd أو Transmission أو qBittorrent أو أي برنامج تنزيل آخر تستخدمه بالفعل.
استضافة LazyLibrarian ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك أمين مكتبة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يلتقط الإصدارات الجديدة لحظة ظهورها، ويزيل التكرارات مقابل مكتبة Calibre الموجودة لديك، ويعيد تسمية كل شيء ووسمه تلقائيًا بحيث تظل مجموعة كتبك الإلكترونية والكتب الصوتية منظمة دون الحاجة إلى عمل يدوي.
الميزات الرئيسية لـ LazyLibrarian
تتبع واكتشاف المؤلف
أضف المؤلفين بالاسم ويقوم LazyLibrarian ببناء قائمة مراجعهم الكاملة من Goodreads و Google Books و OpenLibrary ومصادر أخرى.
دعم الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية
يتعامل مع تنسيقات الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية بقواعد جودة ومصدر منفصلة لكل منهما، بحيث تدير نسخة واحدة مكتبتين.
تكامل Calibre و Goodreads
يستورد مكتبة Calibre الموجودة لديك لتجنب التكرارات، ويزامن قوائم المقروءة/التي ترغب في قراءتها من Goodreads، ويحدث البيانات الوصفية تلقائيًا.
دعم المفهرس الأصلي
مكونات إضافية مدمجة لـ NZBGet و SABnzbd و qBittorrent و Transmission و Deluge، وعشرات من فهارس Usenet والتورنت عبر Newznab و Torznab.
متابعة المجلات والمسلسلات
يراقب المجلات القائمة على القضايا والسلاسل متعددة الكتب، ويضع الإصدارات الجديدة في قائمة الانتظار فور وصولها إلى المفهرسين دون الحاجة إلى عمليات بحث يدوية.
لماذا تشغّل LazyLibrarian على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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