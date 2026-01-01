ConvertX هو محول ملفات عبر الإنترنت مستضاف ذاتيًا يتعامل مع أكثر من ألف تنسيق ملف مختلف - المستندات، الصور، الصوت، الفيديو، والمزيد - من خلال واجهة ويب بسيطة. نظرًا لأن التحويل يتم بالكامل على الخادم الخاص بك، لا تغادر الملفات الحساسة البنية التحتية الخاصة بك أبدًا، ولا توجد قيود على حجم التحميل، ولا علامات مائية، ولا رسوم لكل تحويل تفرضها خدمة طرف ثالث.

يعد استضافة ConvertX ذاتيًا ذا قيمة خاصة للشركات والمؤسسات التي لديها متطلبات التعامل مع البيانات التي تمنع تحميل المستندات الخاصة إلى خدمات سحابية خارجية. يحافظ التنظيف التلقائي للملفات مع فترات استبقاء قابلة للتكوين على استخدام التخزين قابلاً للإدارة، بينما تتيح لك مصادقة المستخدم الاختيارية التحكم في من يمكنه استخدام الخدمة. يوفر هذا النشر خدمة تحويل كاملة مع تخزين دائم جاهزة للتعامل مع أي سير عمل للتنسيقات.