انشر ConvertX بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة تحويل الملفات ذاتية الاستضافة تدعم أكثر من 1000 صيغة للمستندات والصور والصوت والفيديو مع خصوصية تامة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ConvertX
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ConvertX
ConvertX هو محول ملفات عبر الإنترنت مستضاف ذاتيًا يتعامل مع أكثر من ألف تنسيق ملف مختلف - المستندات، الصور، الصوت، الفيديو، والمزيد - من خلال واجهة ويب بسيطة. نظرًا لأن التحويل يتم بالكامل على الخادم الخاص بك، لا تغادر الملفات الحساسة البنية التحتية الخاصة بك أبدًا، ولا توجد قيود على حجم التحميل، ولا علامات مائية، ولا رسوم لكل تحويل تفرضها خدمة طرف ثالث.
يعد استضافة ConvertX ذاتيًا ذا قيمة خاصة للشركات والمؤسسات التي لديها متطلبات التعامل مع البيانات التي تمنع تحميل المستندات الخاصة إلى خدمات سحابية خارجية. يحافظ التنظيف التلقائي للملفات مع فترات استبقاء قابلة للتكوين على استخدام التخزين قابلاً للإدارة، بينما تتيح لك مصادقة المستخدم الاختيارية التحكم في من يمكنه استخدام الخدمة. يوفر هذا النشر خدمة تحويل كاملة مع تخزين دائم جاهزة للتعامل مع أي سير عمل للتنسيقات.
الميزات الرئيسية لـ ConvertX
دعم أكثر من 1000 تنسيق
حوّل بين أي مجموعة تقريبًا من تنسيقات المستندات والصور والصوت والفيديو دون الحاجة إلى تثبيت برامج سطح المكتب.
خصوصية ملفات كاملة
تتم معالجة الملفات بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يتم تحميل أي شيء إلى خدمات خارجية أو رؤيته من قبل أطراف ثالثة.
تنظيف أوتوماتيكي
تقوم فترات الاستبقاء القابلة للتكوين بحذف الملفات المحولة تلقائيًا بعد عدد محدد من الساعات لإدارة استخدام التخزين.
مصادقة المستخدم
تقييد الوصول باستخدام المصادقة المستندة إلى الحساب أو فتح المحادثات للمستخدمين غير المصادق عليهم لعمليات النشر الداخلية للفريق.
لا توجد قيود على الحجم
تحويل ملفات الوسائط الكبيرة والدفعات الضخمة بدون قيود التحميل المفروضة من قبل خدمات التحويل عبر الإنترنت.
لماذا تشغّل ConvertX على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."